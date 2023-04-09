شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دول أوروبا تتحرك نحو حظر روبوت الذكاء الاصطناعى ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرك بعض الدول الأوروبية نحو قرار حظر روبوت الدردشة، تشات جي بي تي (ChatGPT)، وذلك بعد أن اتخذت إيطاليا هذا القرار لتصبح أول دولة أوروبية تحظر ChatGPT.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن هيئة ضمان الخصوصية الإيطالية أصدرت أمرًا بحظر روبوت الدردشة، تشات جي بي تي (ChatGPT)، بسبب مخاوف من أن الشركة المُطوِرة أوبن إيه آي (OpenAI) تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال نهج تعاملها مع البيانات.

وذكرت هيئة ضمان الخصوصية، أنه لا يوجد "أساس قانوني" لكميات البيانات الضخمة التي حشدتها شركة أوبن إيه آي لتدريب نموذج الروبوت الذي يستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مضيفة أن النتائج غير الدقيقة في بعض الأحيان تشير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعالج البيانات بشكل صحيح.

وترى الهيئة الإيطالية أيضًا أن شركة أوبن إيه آي لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال، مضيفة أنه برغم قول الشركة إن الروبوت مخصص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، لا توجد فحوصات عمرية لمنع الأطفال من رؤية إجابات "غير مناسبة تمامًا.

ومنحت الهيئة شركة أوبن إيه آي، 20 يومًا لتحديد كيفية معالجة المشكلات، وإذا لم تمتثل الشركة، فستواجه غرامة تصل إلى 20 مليون يورو (حوالي 21.8 مليون دولار) أو 4% كحد أقصى من مبيعاتها السنوية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المحامية ديسلافا سافوفا ، إنها أظهرت أن اللائحة العامة لحماية البيانات يمكن أن توفر "أدوات للمنظمين للمشاركة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين الفرنسيين والأيرلنديين قد اتصلوا بالفعل بنظرائهم الإيطاليين للحصول على مزيد من المعلومات حول الخطوة التي اتخذوها للتو هناك، في نفس الأسبوع ، كان الوزير الفرنسي للتحول الرقمي ، جان نويل بارو، ضد حظر ChatGPT.

كما أن ألمانيا أيضا ستتبع خطى إيطاليا لضمان حماية البيانات ، حيث قال المتحدث باسم المفوض الفيدرالي لحماية البيانات، أولريش كيلبر: "من حيث المبدأ ، مثل هذا الإجراء ممكن أيضًا في ألمانيا". "نحن نتابع مع المنظم الإيطالي".

وفي إسبانيا، أوضحت وكالة حماية البيانات (AEPD) قبل أيام قليلة أنها لم تتلق في الوقت الحالي أي شكوى بشأن ChatGPT، على الرغم من أنها توضح: "تتابع الوكالة عن كثب هذه التطورات التكنولوجية ، والتي قد يكون لها تأثير كبير على حقوق الناس"، ولهذا السبب تحديدًا ، يشيرون إلى أنه" لا يمكن استبعاد البحث المستقبلي ".

وقالت أورسولا باتشي ، نائبة مدير منظمة المستهلك الأوروبية (BEUC) أن الخطوة التي تم اتخاذها في إيطاليا يجب أن تكون "نوعًا من جرس إنذار الاتحاد الأوروبي". "على الرغم من أن المؤسسات الأوروبية كانت تعمل على قانون الذكاء الاصطناعي ، إلا أنه لن يكون قابلاً للتطبيق لمدة أربع سنوات أخرى. ونرى مدى سرعة تطورها."