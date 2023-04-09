تكنولوجيا: تسريب صور حية لهاتف Infinix Note 30 إلى جانب بعض المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أيام قليلة فقط من ظهور التفاصيل الأولية لمواصفات هاتف Infinix Note 30، تأتي الآن نظرة حية جديدة على الجهاز.

فقد ظهر Note 30 (X6833B) باللون الأرجواني مع ثلاثة مستشعرات للكاميرا في الخلف مع وحدة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ثالث غير محدد وفلاش LED.

هناك ايضًا شاشة بدقة FHD+ مزودة بفتحة ثقب للكاميرا لأمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويبدو ان الهاتف سيعمل بواجهة XOS القائمة على نظام Android 13.

كما حصلنا على تأكيد لشريحة Helio G99 المقترنة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، وسيأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير.

يشير التسريب الجديد أيضًا إلى أن Infinix Note 30 سينضم إلى Note 30 Pro بالإضافة إلى Note 30 VIP Edition.

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