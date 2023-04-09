تكنولوجيا: صور حية لهاتف Poco F5 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Poco مؤتمر لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن سلسلة Poco F5، ولقد رصد هاتف Poco F5 Pro في صور حية جاءت من منصة FCC.

نشرت التسريبات المصورة الحية اليوم عبر “Hardik Desai” على منصة تويتر، والتي جاءت من قوائم FCC، حيث تكشف الصور عن تصميم Poco F5 Pro باللون الأبيض.

ويظهر هاتف Poco F5 Pro بتصميم يحاكي سلسلة هواتف شاومي Redmi K60 التي انطلقت للبيع في السوق الصيني في شهر يناير، حيث تتميز هذه الإصدارات بتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية، والتي تأتي في الجانب الأيسر من الغطاء الخلفي.

وتتضمن وحدة الكاميرة إعدادات ثلاثية في الكاميرة، كما يأتي هاتف Poco F5 Pro بنفس الأبعاد المميزة لسلسلة K60 تقريباً، وأيضاً بالتصميم اللامع للغطاء الخلفي.

وتشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق Redmi K60 في الأسواق العالمية بعلامة Poco F5 Pro التجارية.

من جانب أخر يعد هاتف Poco F5 Pro أول إصدار من السلسلة بميزة الشحن اللاسلكي، كما يضم بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

أيضاً يدعم Poco F5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وتدعم نسبة سطوع 1400 nit، كما تدعم إنتاج 68.7 مليار لون، وتأتي بمعايير DCI P3 في الألوان، وتدعم تعتيم 1920Hz PWM.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة في هذا الإصدار، ويضم Poco F5 Pro مستشعر Omnivision OV64B رئيسي بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

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