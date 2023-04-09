شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يزيل علامة "الوسائط التابعة للدولة الأمريكية" من حساب NPR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال تويتر علامة وصفت NPR بأنها وسيلة إعلام "تابعة للولايات المتحدة"، وهي إذاعة أمريكية تأسست عام 1970، وبعد أيام فقط من تطبيق التسمية لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدرج الشركة الآن هيئة البث العامة كمنظمة "ممولة من الحكومة".

كان مراسل NPR التقني بوبي ألين أول من أبلغ عن التغيير، وقال إن إيلون ماسك أخبره أن تويتر سيطبق التصنيف "الممول من الحكومة" على مؤسسات أخرى في الأيام المقبلة، وأضاف ألين: "لا يبدو أن تسلا، التي تلقت دعمًا حكوميًا بمليارات الدولارات على مر السنين، تحمل هذا التصنيف"، وفقاً لموقع engadget.

لم يقم حساب NPR الرئيسي بالتغريد منذ أن قام Twitter بتطبيق التسمية التابعة للدولة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة NPR جون لانسينج بيانًا أشار فيه إلى أن "الشركة التابعة للدولة" لا تنطبق على هيئة البث العامة بموجب إرشادات تويتر الخاصة، وقامت الشركة بتغيير هذه الإرشادات، وقالت الصفحة قبل يوم الثلاثاء: "المؤسسات الإعلامية التي تمولها الدولة والتي تتمتع باستقلالية تحريرية، مثل بي بي سي في المملكة المتحدة أو إن بي آر في الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا تُعرّف على أنها وسائل إعلام تابعة للدولة".

بحلول يوم الأربعاء، أزالت الشركة قسم النص الذي أشار إلى NPR وفقًا لـ NPR، حيث يأتي أقل من واحد بالمائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية من المنح الحكومية، على مدى السنوات الخمس الماضية، جاءت غالبية الإيرادات غير الربحية، حوالي 70%، من رعاية الشركات ورسوم البرمجة.