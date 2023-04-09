شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يمكنه اختراق "باسوردك" فى أقل من دقيقة.. كيف تظل "آمنًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي في الشهرين الماضيين، وبينما كان موجودًا دائمًا في الخلفية، فإن وصول ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى جعلها سائدة، وقد حذر خبراء الأمن من استخدام الذكاء الاصطناعي ولماذا يمكن أن يشكل تهديدًا للأمن السيبراني، والآن، كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه فعلاً كسر كلمات المرور بسهولة نسبية.

ووفقًا لدراسة أجرتها Home Security Heroes ، يمكن اختراق ما يقرب من 51٪ من جميع كلمات المرور الشائعة في أقل من دقيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعلاوة على ذلك ، تم اختراق 65٪ من كلمات المرور الشائعة في أقل من ساعة بينما استغرق 81٪ من كلمات المرور أقل من شهر.

واستخدمت الشركة أداة كسر كلمات مرور AI تسمى PassGAN لتشغيل قائمة تضم 15،680،000 كلمة مرور ثم نشرت النتائج.

ما نوع كلمات المرور "الآمنة" من الذكاء الاصطناعيوفقًا للدراسة ، فإن كلمات المرور التي تحتوي على أكثر من 18 حرفًا "آمنة بشكل عام ضد أدوات اختراق كلمات المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يستغرق الأمر ما لا يقل عن 10 أشهر من PassGAN لاختراق كلمات المرور ذات الأرقام فقط، و كشفت الدراسة أيضًا أن الأمر قد يستغرق 6 كوينتيليون سنة لاختراق كلمات المرور التي تحتوي على رموز وأرقام وأحرف صغيرة وأحرف كبيرة.

كيف تحافظ على أمان كلمات مروركوفقًا لشركة الأبحاث الأمنية ، فإن أسهل كلمات المرور لاختراقها هي الكلمات التي تحتوي على أرقام فقط، وحتى كلمة المرور المكونة من أرقام فقط المكونة من 10 أحرف يمكن اختراقها بسهولة تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن "كلمة المرور المكونة من عشرة أحرف والتي تحتوي على أحرف صغيرة فقط قد تستغرق ساعة للاختراق ، بينما تستغرق كلمة المرور المكونة من عشرة أحرف مختلطة الأحرف أربعة أسابيع"، وإذا استخدم المرء كلمة مرور قوية مكونة من عشرة أحرف باستخدام الأحرف والرموز والأرقام ، فقد يستغرق فك التشفير خمس سنوات.

وقد شاركت الشركة أيضًا قائمة من العوامل التي تضمن صعوبة اختراق قوة كلمة مرورك:

- استخدم 15 حرفًا على الأقل.

- تحتوي على حرفين على الأقل (أحرف كبيرة وصغيرة) وأرقام ورموز في كلمة المرور.

- تجنب الأنماط الواضحة لكلمة المرور ، حتى لو كانت تحتوي على جميع أطوال وأنواع الأحرف المطلوبة.