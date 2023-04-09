تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف HTC Wildfire E3 Lite بكاميرة مزدوجة وبطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HTC النقاب عن هاتف HTC Wildfire E3 Lite الذي ينطلق بكاميرة مزدوجة، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف HTC Wildfire E3 Lite بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD+، أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Unisoc SC9863 التي تقدم سرعة 1.6GHz، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، أيضاً يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 12.

كما ينطلق Wildfire E3 Lite بكاميرة سيلفي في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وفلاش LED.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم قدرة شحن 10W.

كما يدعم هاتف Wildfire E3 Lite تقنية التعرف على الوجه، والتخزين الخارجي في microSD، أيضاً يدعم اثنان من شرائح SIM 4G، و VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، ويتميز الهاتف بأبعاد 164.8 في 76.5 في 9.2مم، ووزن 218 جرام.

ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة 32 جيجا بايت.

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