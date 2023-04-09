شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تجد جوجل وأمازون صعوبة في تسريح الموظفين بأوروبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخها، تدرك شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة الآن تحديات تقليص قوتها العاملة في أوروبا، ففي الولايات المتحدة، يمكن للشركات تسريح مئات أو آلاف العمال بسرعة ، بينما تجعل تدابير حماية العمال في أوروبا من الصعب تسريح الأشخاص دون استشارة مجموعات مصالح الموظفين.

ونتيجة لذلك، توقف تسريح العمال في أوروبا ، مما ترك العديد من العمال غير متأكدين من مصيرهم خلال مفاوضات مطولة، حيث قالت مصادر مطلعة على الأمر لـ Bloomberg أن ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، تشارك في محادثات لتقليل عدد الموظفين من خلال المغادرة الطوعية في فرنسا.

ولتشجيع الموظفين على المغادرة ، ورد أن الشركة تقدم حزم مكافآت نهاية الخدمة التي تأمل أن تكون جذابة بما فيه الكفاية، وبالمثل ، حاولت أمازون إغراء كبار المديرين في فرنسا للاستقالة من خلال تقديم أجر يصل إلى عام واحد ومنح إجازة للموظفين المغادرين للسماح لأسهمهم بالاستحقاق والدفع كمكافآت.

وفي فرنسا وألمانيا ، حيث تعتبر قوانين العمل من بين أكثر قوانين العمل صرامة في الاتحاد الأوروبي ، يُقال إن Google تجري محادثات مع مجالس العمل - مجموعات من ممثلي الموظفين المنتخبين الذين يتفاوضون مع الإدارة بشأن مسائل القوى العاملة.

ووفقًا لمصدر مجهول ، يتعين على الشركات قانونًا التشاور مع هذه المجالس قبل تنفيذ عمليات التسريح ، والتي تنطوي على عملية قد تستغرق وقتًا طويلاً لجمع البيانات والمناقشات وخيار الاستئناف، وفي فرنسا وألمانيا ، تتفاوض Google مع مجالس العمل - مجموعات خاصة بالشركة من ممثلي الموظفين المنتخبين الذين يتفاوضون مع الإدارة حول قضايا القوى العاملة - بسبب قوانين العمل الصارمة.

ويجب استشارة المجالس بموجب القانون قبل تنفيذ عمليات التسريح ، مما يؤدي إلى عملية طويلة محتملة لجمع المعلومات والمفاوضات والاستئناف المحتمل، لذلك ، وفقًا لمصدر مجهول مطلع على الأمر ، من المرجح أن تكون وحدات Google في هذه البلدان من بين أقل الوحدات تأثراً بالتخفيضات.

وقال متحدث باسم جوجل لـ Bloomberg: "لقد عملنا بعناية وبشكل فردي من خلال كل بلد يتم فيه إجراء التخفيضات للالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية المحلية ، والتي تختلف حسب الموقع ، وهي معقدة وتستغرق وقتًا".

وتتفاوض جوجل مع مجالس العمل في باريس لتحديد عدد وأنواع الموظفين الذين سيتم تضمينهم في خطة المغادرة الجماعية الطوعية، وفي المملكة المتحدة ، سيتعين على 500 من أصل 8000 موظف المغادرة ، مع محادثات تؤدي إلى حزم إنهاء الخدمة السرية ، لكن عدد المغادرين غير قابل للتفاوض. تزعم النقابات أن تسريح العمال سيؤثر أيضًا على أكثر من 200 شخص في دبلن وزيورخ.

وتقدم أمازون حزم مكافآت نهاية الخدمة السخية لبعض موظفيها في فرنسا وألمانيا، وفي فرنسا، عُرض على كبار المديرين الذين لديهم خبرة من 5 إلى 8 سنوات ما يصل إلى أجر عام للمغادرة ، بينما في ألمانيا ، تقوم الشركة بتسريح الأشخاص في فترات الاختبار وتقديم المغادرة الطوعية.

وفي لوكسمبورغ ، حصل الموظفون المغادرون على راتب شهر لكل سنة من الخدمة ، مع أجر إضافي بناءً على القوانين الوطنية. علاوة على ذلك ، يُمنح الموظفون خيار اختيار نافذة مدتها شهران للبحث عن وظيفة داخليًا.