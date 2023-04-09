شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية اكتشاف ما إذا كان شخص ما يتتبع هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تسمح أجهزة iPhone للأصدقاء والعائلة بتتبع المستخدمين، إذا كان الوصول مسموحًا به، فهناك أيضًا مجموعة من تطبيقات التجسس المتاحة للتنزيل من متجر التطبيقات، وبعضها يفترض أنه لم يتم منح الإذن، ويمكن لبعض التطبيقات تتبع موقعك سرًا، والاطلاع على محادثاتك، والوصول إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بك وإرسال نسخ من رسائلك أو وسائطك إلى جهاز آخر، لذلك يجب عليك أن تنتبه لبعض العلامات التحذيرية وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

هل ترى تطبيقات غير مألوفة على هاتفك؟

إذا ظهرت تطبيقات على جهازك لم ترها من قبل، ابحث في مساحة تخزين هاتفك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تطبيقات لا تتذكر تنزيلها والتي يمكن أن تكون متخفية في صورة شيء آخر.

هل يحتاج هاتفك إلى الشحن أكثر من المعتاد؟إذا كانت هناك تطبيقات قيد التشغيل باستمرار، فستستنزف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، وإذا لاحظت أن شحن هاتفك ينفد بوتيرة أسرع من المعتاد، فتحقق مما إذا كانت أي تطبيقات مستخدمة مؤخرًا مسؤولة.

هل هاتفك ساخن؟كما هو الحال مع بطارية تستنزف بسرعة، فإن حرارة هاتفك هي دليل على أن التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية، وإذا لم تكن تستخدم هاتفك حتى وأصبح ساخنًا عند لمسه، فقد يكون هناك شخص يتتبعك.

هل هاتفك مستعمل أو أنه أعطي لك كهدية؟إذا كنت تشك في أن هناك برنامج تجسس تم تطبيقه على الجهاز قبل استلامه، فهناك تطبيقات يمكنك استخدامها للتحقق: بالنسبة لهواتف Android، استخدم Root Checker ولأجهزة iOS استخدم Cydia.

إذا كنت تشتري هاتفًا مستعملًا، يُنصح بإعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الأصلية.

ما مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك؟ إذا كانت برامج التجسس تعمل في الخلفية، فقد يتم استخدام بيانات هاتفك أيضًا، هذا لأن الشخص الذي يبحث في معلوماتك يستخدم اتصال هاتفك لإرسالها إليهم، وعلى جهاز iPhone، يمكنك التحقق من استخدام البيانات على الإعدادات بالضغط فوق صفحة "بيانات الهاتف".

ويمكن اتباع هذه الخطوات لمستخدمي Android: انتقل إلى الإعدادات> الشبكة والإنترنت> استخدام البيانات.

يمكنك تحديد ما إذا كان أي من تطبيقاتك يستخدم كمية كبيرة بشكل غير عادي من بيانات الهاتف.

هل حاولت إغلاق هاتفك؟يمكن أن تمنع تطبيقات برامج التجسس هاتفك من إيقاف التشغيل حتى يتمكن الجاني دائمًا من الوصول إليه، وقد تؤدي هذه التطبيقات أيضًا إلى أن يستغرق هاتفك وقتًا طويلاً بشكل غير معتاد لإيقاف تشغيله.

هل لاحظت سلوك غير مبرر مثل إضاءة الهاتف العشوائية؟إذا كان هاتفك يقوم بأشياء غريبة في وضع الاستعداد مثل الإضاءة أو تنفيذ الأمر ping دون أي إشعارات، فقد يكون هناك بعض الأنشطة تحدث.

هل راجعت رسائلك المرسلة؟إذا كان هاتفك يرسل رسائل نصية لم تكتبها أو ترسلها من قبل، فقد يكون هناك شخص ما يصل إلى جهازك. ينطبق هذا أيضًا على الرسائل النصية المستلمة التي لم تكن تتوقعها.

يمكن لمرتكبي الجرائم استخدام التطبيقات لإرسال أوامر إلى الجهاز مثل التقاط لقطة للشاشة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو التقاط صورة.