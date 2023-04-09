ما هي سلسلة الكتل (بلوك تشين)؟ شرح مبسط

تشهد التكنولوجيا الحديثة تقدماً مذهلاً في العديد من المجالات، ومن بين تلك المجالات تقنية البلوك تشين والتي تعتبر واحدة من أهم التطورات التي حدثت في العقد الماضي. ومع وصول مفهوم الأنظمة اللامركزية إلى الأضواء، أصبحت تقنية البلوك تشين الخيار الأمثل للعديد من الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية.

علاوة على ذلك، دعنا نأخذك اليوم في جولة سريعة للتعرف على العديد من جوانب تقنية البلوك تشين، بما في ذلك مفهومها، وكيفية عملها، وأنواعها واستخداماتها المختلفة.

حسنًا، لنبدأ الآن بشرح تقنية البلوك تشين بالتفصيل على النحو التالي ..

أولاً: ما هي سلسلة الكتل (البلوك تشين)؟

تقنية البلوك تشين هي تقنية تسجيل البيانات اللامركزية والموزعة عبر شبكة عامة أو خاصة، حيث تتم إدارة البيانات والمعاملات بشكل آمن وشفاف دون الحاجة إلى وجود جهة وسيطة. تعتمد تقنية البلوك تشين على استخدام سلاسل من الكتل التي تحتوي على معلومات المعاملات السابقة والحالية، وتربط بينها بشكل مشفر ومتسلسل، وبذلك تتمكن من تحقيق الشفافية والأمان والتأمين القوي للمعاملات.

وتعتبر تقنية البلوك تشين أساس تطوير العملات الرقمية المشفرة، مثل عملة "البيتكوين"، ولكن يمكن استخدامها في مجالات عديدة أخرى مثل السلسلة الإمدادية والمعاملات العقارية والتأمين والتعليم والصحة والتصويت الإلكتروني وغيرها، وذلك لأنها تسمح بتوثيق المعاملات والحفاظ على سجل دقيق وشامل لها بطريقة آمنة وشفافة، مما يؤدي إلى تحقيق الثقة والشفافية في عمليات البيانات والمعاملات المختلفة.

وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن تقنية البلوك تشين لا تزال في مرحلة التطوير والنمو، أي لا يزال يتم استكشاف استخداماتها الجديدة والمبتكرة في العديد من المجالات، ومع ذلك من المتوقع أن تحدث هذه التكنولوجيا ثورة في العديد من المجالات المختلفة.

ثانيًا: كيف تعمل تقنية البلوك تشين؟

تعمل تقنية البلوك تشين عن طريق توثيق المعاملات الرقمية في سلسلة من الكتل، حيث تتم إضافة المعاملات الجديدة إلى الكتلة الأخيرة في السلسلة، ويتم ربط الكتلة الجديدة بالكتلة السابقة في السلسلة بطريقة مشفرة ومتسلسلة.

على سبيل المثال، عند إجراء معاملة عبر تقنية البلوك تشين، يتم تشفير المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها في شبكة البلوك تشين، ويتم نقل هذه المعلومات إلى جميع المشاركين في الشبكة.

بمجرد إضافة المعاملة إلى الكتلة الجديدة، يتم تحديث سجل البلوك تشين، ويكون هذا التحديث مرئيًا لجميع المشاركين في الشبكة، مما يجعل المعاملة في متناول الجميع ومفتوحة للجميع.

ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما يتم تأمين البيانات في البلوك تشين باستخدام التشفير والمفاتيح العامة وخوارزميات الأمان، يصبح من الصعب جدًا على أي شخص غير مصرح له الوصول إلى البيانات الموجودة في البلوك تشين.

ثالثًا: ما هي أكثر أنواع شبكات البلوك تشين شيوعًا؟

توجد العديد من أنواع شبكات البلوكتشين، وتختلف حسب طريقة الإدارة والتحكم والاستخدام. ومن بين أنواع شبكات البلوكتشين المعروفة:

البلوك تشين العامة: هذه شبكات عامة مفتوحة للجميع، ويمكن لأي شخص الانضمام والمشاركة في المعاملات. البلوك تشين الخاصة: وهي الشبكات المحدودة التي تتكون من مجموعة مختارة من الأشخاص أو المؤسسات المتعاونة. ويتم الاستفادة من هذا النوع في تطبيقات الأعمال الداخلية والعمليات المؤسسية. البلوك تشين الهجينة: وهي الشبكات التي تجمع بين البلوكتشين العامة والبلوكتشين الخاصة، حيث تسمح بإدارة بعض الجوانب بشكل مركزي والبعض الآخر بشكل لامركزي.

رابعًا: كيف يتم استخدام البلوك تشين؟

يمكن استخدام تقنية البلوك تشين في العديد من المجالات والصناعات، وإليك بعض الأمثلة على كيفية استخدام البلوكتشين:

العملة المشفرة: أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لـتقنية البلوك تشين هو استخدامه في إصدار وتداول العملات الرقمية، مثل البيتكوين.

التحويلات: يمكن استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل التحويلات، وتقليل تكلفة العمولات والرسوم التي تتكبدها البنوك وشركات التحويلات.

التجارة الإلكترونية: يمكن استخدام البلوكتشين لتأمين عمليات الأعمال الإلكترونية، والحفاظ على بيانات العملاء ومعاملاتهم آمنة وفعالة.

الصحة الإلكترونية: يمكن استخدام البلوك تشين لتحسين الصحة الإلكترونية وتأمين بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، وحماية بياناتهم الشخصية وجعلها أكثر سهولة.

سلسلة التوريد: كما يمكن استخدام هذه التقنية لتحسين سلسلة التوريد وتتبع المنتجات من المورد إلى العميل، من خلال تسجيل جميع المعاملات عليه.

العقود الذكية: يمكن استخدامها ايضاً لإنشاء عقود ذكية، وهي برامج تسمح للأطراف المتعاقدة بإنشاء عقود تنفيذ ذاتية الحكم، مما يجعل عملية المعاملات القانونية والمالية أسرع وأكثر شفافية.

يمكن استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات الأخرى، حيث تساعد في تبسيط العمليات وتقليل التكاليف وتحسين الأمان والخصوصية وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف.

ومع ذلك، فإن استخدام تقنية البلوك تشين ليس دائمًا مجانيًا ولا يتطلب جهدًا بسيطًا، فهو يتطلب معرفة فنية وقدرة على التعامل مع التقنية والبرمجيات المتعلقة بها. لذلك، فإن استخدام تقنية البلوك تشين يخضع لعدة عوامل، بما في ذلك توافر الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لتطبيقها بفعالية.

خامسًا: لماذا تعتبر تقنية البلوك تشين مهمة للأعمال؟

تعد تقنية البلوك تشين مهمة للعديد من الشركات لعدة أسباب، من أهمها:

توفير الأمن والخصوصية: تستخدم البلوك تشين نظامًا مفتوحًا ومشفّرًا لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، من خلال تقنيات التشفير الموجودة في العديد من أنواع البلوك تشين . تحسين الشفافية: تتيح هذه التقنية ايضاً إنشاء سجل دقيق وشفاف للمعاملات والعقود وغيرها من المعلومات، مما يسهل التحقق من البيانات والتحقق منها. الفعالية والتكلفة: فعالة وتساعد على تبسيط العمليات وتقليل التكاليف، بما في ذلك تكاليف المصاريف الإدارية والمعاملات المالية. التوثيق الرقمي: تتيح هذه التقنية التوثيق الرقمي للبيانات والمعلومات، مما يتيح إنشاء سجل دقيق للمعلومات الرقمية، مما يسهل استخدامه في المستقبل. تعزيز الثقة بين الأطراف: تقوم تقنية البلوكتشين على مبدأ اللامركزية، مما يعني عدم وجود وسيط بين الأطراف المتفاعلة، وبالتالي زيادة الثقة والشفافية بين الأطراف. التمكين الاجتماعي: يمكن استخدام تقنية البلوك تشين لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات، من خلال تمكينهم من إدارة وتوزيع أموالهم وأصولهم الرقمية فيما بينهم دون وجود وسيط أو مؤسسة مركزية.

تعرف معنا على أهم الإحصائيات حول حجم سوق تقنية البلوك تشين

فيما يلي أهم الإحصائيات والتنبؤات حول حجم معدل الإنفاق العالمي على تقنية البلوك تشين.

وفقاً لإحصائيات موقع زيبيا، بلغ الإنفاق العالمي على تقنية البلوك تشين 6.6 مليار دولار في عام 2021.

من المتوقع أيضًا أن تنفق الشركات ما يقرب من 19 مليار دولار على تقنية البلوك تشين في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ترصد هذه الإحصائيات أيضًا وجود أكثر من 300 مليون شخص، أي حوالي 3.9٪ من سكان العالم، يستخدمون تقنية البلوك تشين للعملات المشفرة.

إلى جانب ذلك، هناك أكثر من 82 مليون محفظة بيتكوين في العالم.

رصد موقع ستاتيسا الشهير أيضًا أنه في عام 2021، بلغ الإنفاق العالمي على حلول البلوك تشين 6.6 مليار دولار، حيث أكدت هذه الإحصاءات أن الإنفاق على حلول البلوك تشين سيستمر في النمو في السنوات القادمة، ليصل إلى ما يقرب من 19 مليار دولار بحلول عام 2024

خاتمة ..

بهذا نصل إلى نهاية مقالتنا حول تقنية البلوك تشين، التي توفر حلاً مبتكراً وآمناً لمختلف الصناعات. فقد تعرفنا على مفهومها وكيفية عملها وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى استعراض أهم الاستخدامات الشائعة لها في مجالات مختلفة، مما يجعلها تقنية حيوية تستحق الاهتمام.

ونأمل أن تكون الإحصائيات التي قدمناها قد أضفت بعض الوضوح لمدى تأثير هذه التقنية على مستقبل الاقتصاد الرقمي والعالم بأسره.