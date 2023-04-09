شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توفر Bing Chat ضمن SwiftKey Keyboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق SwiftKey Keyboard لأجهزة أندرويد مزودًا ببحث مايكروسوفت بينج إيه أى المدعوم من ChatGPT، حيث تدعي مايكروسوفت أن Bing AI Chatbot سيضيف ميزات وفوائد متعددة توفرها منصة Generative AI.

يمكن الآن لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وحتى أجهزة التلفزيون الذكية استخدام ChatGPT مباشرة، دون التوجه إلى موقع الويب الخاص بالمنصة.

سيتعين على المستخدمين مجرد تثبيت تطبيق SwiftKey Keyboard واستخدامه على أجهزتهم بدلاً من تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية القياسي.

تدمج لوحة مفاتيح Microsoft Swiftkey Beta Bing AI Bot

أكد بيدراب ريزاى، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مايكروسوفت لقسم المحمول والتجارة، أن مايكروسوفت قد أضافت Bing AI Chatbot المدعوم من ChatGPT إلى تطبيق SwiftKey Keyboard لنظام أندرويد.

من المهم ملاحظة أن تطبيق SwiftKey Keyboard المزود بروبوت Bing AI الجديد متاح حاليًا لنظام التشغيل أندرويد فقط. رد العديد من الأشخاص على تغريدة Rezaei بالسؤال عن إصدار iOS من SwiftKey beta.

كانت مايكروسوفت قد فكرت في إزالة لوحة مفاتيح SwiftKey لنظام التشغيل iOS من Apple من متجر التطبيقات العام الماضي.

أعادت الشركة النظر واستمرت في تقديم التطبيق لمستخدمي آيفون.

قد تقدم مايكروسوفت التطبيق مع Bing AI bot لمستخدمي آيفون في المستقبل القريب.

كيفية استخدام لوحة مفاتيح Microsoft Swiftkey Beta مع Bing AI Bot؟

يسمح نظام التشغيل أندرويد من جوجل للمستخدمين بتثبيت واستخدام تطبيقات لوحة مفاتيح الطرف الثالث بدلاً من تلك التي تأتي مع كل جهاز.

تُعد SwiftKey Keyboard أحد البدائل الشائعة يتعين على المستخدمين تثبيت الإصدار التجريبي من تطبيق SwiftKey Keyboard من متجر Google Play، كذلك يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالإصدار الثابت ، إذا قاموا بتثبيته ، والتبديل للخلف والأمام عند الحاجة.