شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alibaba تدعو الشركات إلى تجربة روبوتها لدردشة الذكاء الاصطناعى لمنافسة "ChatGPT" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة Alibaba العملاقة للتكنولوجيا إلى البحث عن شركات لاختبار chatbot Tongyi Qianwen AI الخاص بها ، وذلك بحسب تقريرًا من مجلة الأعمال Star Market Daily ، وذلك للانضمام إلى الاندفاع لمحاكاة النجاح الهائل لـ ChatGPT.

وقد تم إطلاق تطبيق ChatGPT المجاني للاستخدام، وهو نموذج لغة كبير (LLM) تم إنشاؤه بواسطة OpenAI المدعوم من مايكروسوفت، للجمهور في نوفمبر الماضي ويمكنه إنشاء مقالات ومقالات عند الطلب استجابة لمطالبات المستخدم.

وذكر التقرير أن علي بابا فتحت باب التسجيل أمام الشركات لإجراء اختبار لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها ، دون أن يحدد التفاصيل، وأكد مصدر قريب من الموضوع لرويترز أن التطبيق عبارة عن LLM يستهدف مستخدمي الأعمال.

وقد نشر قسم الحوسبة السحابية في Alibaba إعلانًا تشويقيًا يوم الجمعة ، حيث نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تقول ببساطة: "مرحبًا ، اسمي Tongyi Qianwen ، هذا هو أول اجتماع لنا ، أرحب بتعليقاتكم."

ويحتوي الموقع الرسمي لتطبيق chatbot على مربعات فقط لإدخال أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لطلب دعوة ولكنه لا يقدم تفاصيل محددة حول استخدامه الدقيق، ولم ترد Alibaba Cloud على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

ومن المتوقع إطلاق رسمي في حدث Alibaba Cloud يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتحدث دانيال زانج ، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا وكذلك قسم السحابة بالشركة ، في هذا الحدث، ومن بين الآخرين الذين انضموا إلى سباق روبوتات الدردشة AI ، شركة Baidu Inc ، مع تطبيق Ernie Bot المتاح فقط للمستخدمين التجريبيين في الوقت الحالي.

وأعلنت علي بابا الأسبوع الماضي أنها ستعيد الهيكلة إلى ستة أقسام قائمة بذاتها ، لكل منها مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي. تم تعيين Zhang للبقاء في منصب الرئيس التنفيذي لقسم السحابة.