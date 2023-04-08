تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن طريق الخطأ عن تحديث Windows 11 22H2 Moment 3 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تحديث هام لنظام تشغيل Windows 11، ولقد كشفت عملاق البرمجيات عن طريق الخطأ عن تحديث Moment 3 القادم وبعض من مميزات التحديث.

كشفت مايكروسوفت عن طريق الخطأ في صفحة الدعم الرسمية عن تحديث Moment 3 القادم لنظام تشغيل Windows 11، والذي ينطلق وفقاً للتوقعات بين شهري مايو ويونيو هذا العام.

ولقد كشفت صفحة الدعم عن تأجيل دعم تحديث “Moment 2” بميزة الثواني في الساعة في شريط المهام والتي تقدم لاحقاً في تحديث “Moment 3”.

كما تتضمن المميزات المرتقبة في تحديث “Windows 11 22H2 Moment 3” مهام “Access Keys” في تطبيق File Explorer، والذي يتيح للمستخدم تمكين إختصارات لوحة المفاتيح بسلاسة.

أيضاً تدعم ميزة “live kernel dump” المطوريين والمستخدمين في تحديد سريع لأسباب المشكلات وبكفاءة أسرع في “Task Manager”.

كما تقدم مايكروسوفت تغيير بسيط في قائمة البداية، حيث تم إعادة تسمية “Recommended” إلى تبويب “For You”.

من جانب أخر يجلب التحديث ميزة نسخ رموز 2FA من الإشعارات مباشرة ومن ثم لصقها في التطبيقات أو المتصفح على غرار إشعارات الأندوريد.

يذكر أن تحديث “Moment 3” في مرحلة التطوير في الوقت الراهن، إلا أن هذه المميزات المسربة تقدم فكرة واضحة عن رؤية مايكروسوفت للتحديث القادم.

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