شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى 422 سيارة بسبب "أجزاء التعليق" فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت شركة Tesla ما يزيد قليلاً على 400 سيارة من طراز 3 في الولايات المتحدة لأن مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي قد تتفككت، حيث ستقوم Tesla بتشديد أو استبدال مثبتات الارتباط الجانبي لمعالجة المشكلة التي قد تسمح للرابط الجانبي بالانفصال عن الإطار الفرعي في سيارات العام 2018 و2019 المسترجعة، بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن الفصل الجانبي للوصلة يمكن أن يحول محاذاة العجلات، ما يتسبب في عدم الاستقرار ويزيد من خطر وقوع حادث، وقالت Tesla إن لديها 25 مطالبة ضمان وتقريرين ميدانيين منذ يناير 2019 مرتبطين أو يمكن أن يكونا مرتبطين بالاستدعاء ولكن لا توجد تقارير عن حوادث أو إصابات.

ولعل إعادة الاتصال بالمركبة الجديدة هي توسعة لاستدعاء 2021 لنفس المشكلة التي غطت ما يقرب من 2800 موديل 3 من سنوات طراز 2019-2021 و 2020-2021 من سيارات Tesla Model Y، وقد حدث هذا الاستدعاء بعد أن صرحت Tesla بأنها صعدت 39 عملية إصلاح للخدمة حيث تم العثور على أحد مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي أو كليهما مفكوكة أو مفقودة.