شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. جوجل تتيح خدمة تتبع الهواتف الذكية عند إيقاف تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جوجل تنتقل بميزة Find My Device إلى آفاق جديدة من خلال تقديم القدرة على تتبع الهواتف الذكية حتى عند إيقاف تشغيلها، قد تبدو هذه الميزة مألوفة، حيث تقدم آبل بالفعل وظائف مماثلة مع شبكة Find My الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أي جهاز آبل بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وAirTags، حتى إذا تم إيقاف تشغيلها.

مع التحديث الجديد من جوجل، قد يتمكن المستخدمون قريبًا من الاستمتاع بنفس الراحة والأمان لأجهزة أندرويد الخاصة بهم.

قد يتم إطلاق Pixel Power-off Finder قريبًا تم الكشف عن الوظيفة القادمة لـ 91Mobile بواسطة المرشد Kuba Wojciechowski، الذي قال أن الميزة يمكن أن تصل باسم "Pixel Power-off Finder".

تشير بعض تقارير أن شركة Mountain View العملاقة تعمل على شبكة ضخمة من أجهزة أندرويد، وقد أفادت التقارير أنها أصدرت كود مصدر مبكر لنظام أندرويد 14مع مشاركة مصنعي المعدات الأصلية في برنامج الوصول المبكر (EAP).

تم الإشارة إلى إنشاء هذه الشبكة الضخمة من أجهزة أندرويد في يونيو 2021، عندما أشارت التقارير إلى أن جوجل تقوم بإنشاء شبكة تتبع مماثلة لشبكة آبل من خلال استخدام أكثر من 3 مليارات جهاز أندرويد كعقد للشبكة.

ستساعد الهواتف المنتشرة حول العالم في تحديد آخر موقع معروف للجهاز.

أثارت جوجل في ديسمبر 2022 أن وظيفة العثور على جهازي يمكنها تتبع هواتف أندرويد المفقودة أو المسروقة حتى عندما لا تكون متصلة بالإنترنت.

إنه لأمر رائع أن تكون جوجل قد أحرزت تقدمًا من خلال تمكين القدرة على اكتشاف الأجهزة حتى عند إيقاف تشغيلها.

يشتمل الكود المصدري لنظام Android 14 الذي تم إصداره مؤخرًا إلى مصنعي المعدات الأصلية المسجلين في EAP على طبقة تجريد جديدة للأجهزة تسمى Hardware، google، bluetooth، power off finder ، والتي تتطلب مستوى معينًا من دعم الأجهزة ، لكننا نتوقع أن هواتف بكسل المستقبلية ستفعل ذلك وتشمل الوظيفة التي تم تمكينها.

لا توجد معلومات حول موعد طرح هذه الميزة، لكن نظرًا لأن حدث I / O الخاص بـ Google على بعد شهر واحد فقط، فقد يلقي عملاق التكنولوجيا بعض الضوء على هذه الوظيفة الناشئة.