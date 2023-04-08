تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن موعد الإعلان عن Xiaomi 13 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي في وقت سابق على خططها للإعلان الرسمي عن Xiaomi 13 Ultra في حدث يعقد هذا الشهر، ولقد كشفت تسريبات مصورة عن الموعد المقرر للإعلان عن هذا الإصدار.

تقدم شاومي قريباً للأسواق إصدار جديد من سلسلة Xiaomi 13 والذي ينطلق بعنوان Ultra، ولقد كشفت تسريبات مصورة جاءت من تطبيق لمتجر إلكتروني في الصين عن المنتجات القادمة من شاومي والتي توضح موعد توفر 13 Ultra في 18 من أبريل.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستعلن رسمياً عن Xiaomi 13 Ultra في حدث يعقد في 17 من شهر أبريل الجاري.

ويحاكي الإصدار الجديد سلسلة Xiaomi 13 في تطوير الكاميرة بالتعاون مع Leica، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Ultra ببعض المميزات الإحترافية في التصوير، كما أكدت شاومي في وقت سابق على خططها لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

أيضاً أوضحت تسريبات أخرى بعض من مواصفات Xiaomi 13 Ultra الذي ينطلق بمنفذ USB 3.x، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5x، وسعة تخزين UFS 4.1، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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