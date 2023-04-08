شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أميركا تفكر في اتخاذ إجراء ضد شركة كاسبرسكي الروسية لأمن الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة عن مصادر قولها إن وزارة ‏التجارة الأميركية تبحث اتخاذ إجراء ضد شركة (كاسبرسكي لاب) الروسية لأمن ‏الإنترنت حسبما نقلت CNBC.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الشركة ‏بموجب قواعدها للأمن على الإنترنت.‏

وكثفت الإدارة تحقيقها للأمن القومي ليمتد إلى برنامج كاسبرسكي المضاد ‏للفيروسات العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن هجمات روسية عبر الإنترنت ‏بعد غزو موسكو لأوكرانيا.‏

وحظرت الجهات التنظيمية الأميركية بالفعل استخدام الحكومة الفدرالية برامج ‏كاسبرسكي.‏

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية حين طُلب منه التعليق على ‏التقرير إنه لا يعلق بشأن اتخاذ أي إجراء محتمل تجاه شركة بعينها.‏

وأضاف أن الوزارة "ملتزمة بممارسة سلطاتها كاملة لحماية البيانات الحساسة ‏للأميركيين والعمل مع الكونغرس بدعم من الحزبين للتصدي لما يظهر من ‏مخاطر".‏

ويأتي الإجراء تجاه كاسبرسكي الذي تحدث عنه التقرير بعد التقدم بتشريع ‏أميركي جديد يسمح للبيت الأبيض بحظر تطبيق تيك توك الصيني أو غيره من ‏التطبيقات الأجنبية إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.‏