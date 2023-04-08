تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز Galaxy Tab S9 FE أو نموذج Lite في Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الكوري للأسواق قريباً جيل جديد من الأجهزة اللوحية المميزة، ولقد رصد نموذج جديد في قوائم Geekbench والذي قد ينطلق قريباً بعلامة Galaxy Tab S9 FE التجارية للأسواق أو كإصدار Lite.

كشفت التسريبات الأخيرة التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Ultra التي سجلت بنماذج رقم SM-X716B وSM-X916B.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن إصدارات أخرى من سامسونج والتي ظهرت في منصة Geekbench بنموذج رقم SM-X516B للنموذج الأول ورقم SM-X616B للنموذج الثاني.

وتشير التسريبات إلى أن هذه الأجهزة تنطلق بعنوان Galaxy Tab S9 FE أو Galaxy Tab S9 Lite، كما يضم الجهازين رقاقة معالج Exynos 1380، ويدعم الأجهزة نظام تشغيل Android 13.

ويظهر نموذج SM-X516B في التسريبات بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بينما يأتي نموذج SM-X616B بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما سجل SM-X516B آداء أعلى في الإختبارات.

ولقد أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy Tab S8 السابقة دون إصدار Lite أو FE، بينما تضمنت سلسلة Tab S6 إصدار Lite.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن سلسلة Galaxy Tab S9 قد تضم إصدار Plus، إلى جانب الإصدار الرئيسي وإصدار Ultra، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من سامسونج خلال الفترة القادمة.

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