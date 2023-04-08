تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن قدرة الشحن في هاتف Realme Narzo N55

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme عدد من الإعلانات التشويقية التي توضح تفاصيل مواصفات وتصميم Realme Narzo N55، ولقد كشف إعلان تشويقي نشر مؤخراً عن لون جديد للهاتف مع قدرة الشحن في هذا الإصدار.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 12 من أبريل لكشف النقاب عن هاتف Realme Narzo N55، ولقد كشف إعلان تشويقي سابق عن تصميم الهاتف باللون الأزرق، بينما جاء إعلان تشويقي جديد ليقدم تفاصيل تقنية الشحن المميزة للهاتف.

ويؤكد الإعلان التشويقي الجديد على أن هاتف Narzo N55 يدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33W، ومن المقرر أن تدعم شحن الهاتف من صفر 50% خلال 29 دقيقة.

أيضاً أوضح الإعلان التشويقي السابق تصميم الكاميرة الخلفية المزدوجة، ومستشعر البصمة في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

كما يكشف إعلان تشويقي جديد عن اللون الأسود المميز لهاتف Narzo N55، أيضاً كشف مقطع فيديو تشويقي عن دعم الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية والتي تدعم نظام يحاكي “Dynamic Island” أو الذي يعرف ب”Mini Capsule”.

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