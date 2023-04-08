تكنولوجيا: جوجل تعمل على تمكين WebGPU Tech للجيل التالي من ألعاب المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أن WebGPU، وهي واجهة برمجة تطبيقات مصممة لمنح تطبيقات الويب وصولاً أكبر إلى إمكانات بطاقة الرسومات الخاصة بك، سيتم تمكينها افتراضيًا في Chrome 113.

ومن المقرر أن يستمر الإصدار لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا من الآن، وسيكون WebGPU متاحًا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.، وأجهزة Direct3D 12 و macOS و ChromeOS بدعم Vulkan.

أوضحت جوجل أن WebGPU يسمح للمطورين بتحقيق نفس المستوى من الرسومات برمز أقل بكثير مع توفير أكثر من ثلاثة أضعاف التحسينات في استنتاجات نموذج التعلم الآلي. وهذا الاختراق مهم بشكل خاص في العصر الحالي للذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة، مما يفتح إمكانيات لتطبيقات التعلم الآلي المتقدمة التي تستفيد من الأجهزة المحلية.

يمكن لتقنية WebGPU أيضًا تمكين المطورين من إنشاء ألعاب ذات مظهر أفضل لمتصفحك. Babylon.js، على سبيل المثال، لديه بالفعل عرض توضيحي مثير للإعجاب يمكن تشغيله على Chrome Beta.

وصفت جوجل إصدار هذا الشهر بأنه “لبنة للتحديثات والتحسينات المستقبلية”، مع توقع المزيد من ميزات الرسومات المتقدمة ووصول أعمق إلى مراكز التظليل. يمكن للمطورين أيضًا التطلع إلى التحسينات في تطوير المحتوى الذي يتم تشغيله على WebGPU.

كانت واجهة برمجة التطبيقات قيد التطوير منذ إطلاقها في عام 2017، وهي ليست حصرية لمتصفح Chrome. في المستقبل، من المتوقع أن يتوفر ذلك على متصفح Firefox و Safari أيضًا. تعمل جوجل على توسيع نطاق تطبيقها لدعم المزيد من أنظمة التشغيل، بما في ذلك Linux و Android.

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