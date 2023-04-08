تكنولوجيا: هاتف Poco C51 ينطلق بمعالج Helio G36 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco عن هاتف Poco C51 مؤخراً بمعالج Helio G36 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 104 دولار.

يتميز هاتف Poco C51 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD+، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر VGA لعمق التصوير.

كما يدعم Poco C51 رقاقة معالج Helio G36، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وشاحن بقدرة 10W، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 Go، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق بسعر 104 دولار، على أن يتوفر في السوق الهندي بدءاً من 12 من أبريل.

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