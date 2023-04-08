تكنولوجيا: إصدار المكنسة الكهربائية المحمولة Dyson V12 Detect Slim Nautik في الصين مقابل 5699 يوان (830 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت دايسون عن إطلاق المكنسة الكهربائية V12 Detect Slim Nautik والتي يبلغ سعرها 5699 يوانًا (حوالي 830 دولارًا أمريكيًا) ويمكن دفعها على 12 قسطًا بدون فوائد.

تأتي Dyson V12 Detect Slim Nautik مع مجموعة ملحقات 5 + 2 جديدة. فهي توفر رأس شفط رئيسية واحدة، مع ملحق تنظيف واحد بالإضافة إلى 5 رؤوس شفط وملحقات. يتيح ذلك للجهاز تقديم تنظيف شامل جاف أو رطب.

تتمتع Dyson V12 Detect Slim Nautik بقوة شفط تبلغ 140 واط، في حين أن مرشح HEPA الخاص بها فعال بنسبة 99٪ في إزالة العث. وملحقات رأس الشفط الأخرى قابلة للاستبدال بسهولة وتوفر مجموعة من حلول التنظيف. يمكن للجهاز تنظيف الزوايا الصعبة ولوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول وغير ذلك الكثير.

يستخدم المنظف ملحقات أسطوانة التنظيف Nautik الجديدة تمامًا ويدعم التفكيك/التجميع السريع. تبلغ سعة خزان المياه النظيفة 300 مل بينما تبلغ سعة خزان المياه المتسخة 360 مل.

تتميز Dyson V12 Detect Slim بسرعة تنظيف تبلغ 900 دورة في الدقيقة (900 دورة في الدقيقة). يمكن أن تغطي مساحة تصل إلى 110 متر مربع وتدعم توجيه 160 درجة. وهي مجهزة أيضًا بشريحة ذكية للاستشعار التلقائي، والتي تتيح التبديل المستقل بين التنظيف الجاف والرطب.

تحتوي المكنسة الكهربائية على شاشة LCD لعرض بيانات الغبار في الوقت الحقيقي. كما أنها تدعم إفراغ سلة الغبار بمفتاح واحد ويستمر لمدة 50 دقيقة عند الشحن الكامل.

تُباع المكنسة الكهربائية Dyson V12 Detect Slim Nautik في الصين بسعر 5699 يوان (830 دولارًا أمريكيًا). يمكن شراؤها مباشرة من JD.com.

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