شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تمنح مستخدمى متصفح "إيدج" إمكانية الوصول إلى DALL-E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت بشكل مطرد على دمج منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT في منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى chatbot المستند إلى النص، تمنح مايكروسوفت جميع مستخدمي متصفح الويب "إيدج" إمكانية الوصول إلى DALL-E ، وهو مولد صور قوي قائم على الذكاء الاصطناعي.

أشارت مايكروسوفت إلى أن مستعرض الويب "إيدج"، لأجهزة الكمبيوتر المكتبية سيوفر قريبًا الوصول إلى تقنية إنشاء الصور DALL-E، حيث تعد المنصة بالفعل جزءًا من روبوت الدردشة Microsoft Bing AI، كذلك سيكون DALL-E قادرًا على خدمة جمهور أوسع بكثير.

مايكروسوفت تطرح تدريجيًا الوصول إلى DALL-E Image Generator AI داخل متصفح "إيدج" تقدم مايكروسوفت أداة "Image Creator" جديدة ضمن مستعرض الويب "إيدج".

سيكون موجودًا على الشريط الجانبي لمستعرض الويب، والذي يقدم حاليًا أدوات متعددة مثل Bing Search و Shopping و Games و Microsoft 365 و Outlook للويب و Drop وغيرها.

في منشور مدونة يعلن عن الميزة الجديدة لمتصفح الويب "إيدج"، ادعت مايكروسوفت أنها طريقة لإنشاء صور مرئية "محددة جدًا".

يمكن للمستخدمين طلب DALL-E للصور عندما يعملون على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو عروض الشرائح والمستندات.

تمكن المستخدمون من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي لإنشاء صور مفصلة ومعبرة بعدة طرق من قبل.

يمكن للمستخدمين استخدام OpenAI's DALL-E ، أو موقع منشئ صور بينج من مايكروسوفت، أو منشئ الصور المدمج في Bing Chat أو أحد مولدات الصور العديدة الأخرى.

وضعت مايكروسوفت الآن DALL-E في الشريط الجانبي لـ "إيدج". هذا يجعل الأمر أسهل كثيرًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء بعض الصور.

كيفية تثبيت واستخدام DALL-E Generative AI Image Generative في متصفح الويب Microsoft Edge؟ لم تفرض Microsoft الميزة في متصفح الويب Edge.

يمكن للمستخدمين إضافة DALL-E إلى المتصفح يدويًا.

للقيام بذلك افتح الشريط الجانبي (المشار إليه برمز Bing) ، انقر فوق الزر "+" ، ثم قم بتبديل المفتاح بجوار Image Creator.

لم تشر مايكروسوفت إلى أي حدود يومية، بمعنى آخر قد يتمكن المستخدمون من إنشاء العديد من الصور كما يريدون.

ومع ذلك فإن منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه ثقيلة على خلفية الحوسبة السحابية، وبالتالي قد يواجه بعض المستخدمين تأخيرات، بينما قد يُحرم البعض الآخر من الوصول مؤقتًا لتخفيف الازدحام. بصرف النظر عن DALL-E، تطرح Microsoft أيضًا "Drop".

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال الملفات والمحتويات الأخرى لأنفسهم، مما يؤدي بشكل أساسي إلى إنشاء دفتر ملاحظات شخصي يمكن مزامنته عبر الأجهزة.