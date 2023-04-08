شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: اكتشاف ثقب أسود ضخم يتجول بسرعة هائلة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من علماء شركة ناسا الفضائية الأمريكية، ثقبًا أسود ضخمًا يتجول بسرعة هائلة عبر الفضاء على بعد 200 ألف سنة ضوئية من الأرض وتشكل مخلفاته سلسلة من النجوم وتتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة.
وذكرت ناسا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - أن هذا الثقب الأسود لا يمثل خطرًا على البشرية كون مخلفاته تناثرت في الفضاء منذ زمن بعيد عندما كان الكون يبلغ نصف عمره الحالي، وبفعل قوّة تحرّك الثقب، يتحوّل الغاز لاحقا إلى سلسلة من النجوم، تمكّن تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لناسا من رصدها.