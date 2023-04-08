شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: اكتشاف ثقب أسود ضخم يتجول بسرعة هائلة فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من علماء شركة ناسا الفضائية الأمريكية، ثقبًا أسود ضخمًا يتجول بسرعة هائلة عبر الفضاء على بعد 200 ألف سنة ضوئية من الأرض وتشكل مخلفاته سلسلة من النجوم وتتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة.