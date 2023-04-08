شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. استخدام الهاتف للمراهقين أكثر من 3 ساعات فى اليوم يسبب الكثير من الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لشعبية الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، فضلاً عن نمو القنوات التلفزيونية وألعاب الكمبيوتر والتطبيقات التعليمية ، يقضي الأطفال والمراهقون وقتًا أطول في التحديق في الشاشات ، وأحيانًا بوضعية سيئة ، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر و حالات أخرى.

وقد حددت دراسة أجراها باحثون برازيليون ، بتمويل من FAPESP ونشرت في دراسة نُشرت في المجلة العلمية للرعاية الصحية ، العديد من عوامل الخطر لصحة العمود الفقري ، مثل النظر إلى الشاشات لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم ، وقرب العينين من الشاشة ، والجلوس أو الاستلقاء على المعدة، وفقا لتقرير gadgets 360.

وركزت الدراسة على آلام العمود الفقري الصدري (TSP)، ويقع العمود الفقري الصدري في الجزء الخلفي من الصدر ، في الغالب بين لوحي الكتف ، ويمتد من أسفل العنق إلى بداية العمود الفقري القطني، وجاءت البيانات التي تم تحليلها من دراسات استقصائية لطلاب وطالبات تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا في العامين الأول والثاني من المدرسة الثانوية في باورو ، وهي مدينة متوسطة الحجم في ولاية ساو باولو.

وتم إكمال استبيان أساسي في مارس - يونيو 2017 من قبل 1،628 مشاركًا ، منهم 1393 مشاركًا أكملوا استبيانًا للمتابعة في عام 2018. وأظهر التحليل انتشارًا لمدة عام واحد بنسبة 38.4% ونسبة حدوث 10.1٪ لمدة عام واحد.

عوامل الخطر

يعتبر TSP شائعًا في مختلف الفئات العمرية لعامة السكان في جميع أنحاء العالم ، حيث يتراوح انتشاره بين 15% الى 35% عند البالغين و 13% إلى 35% عند الأطفال والمراهقين، من الواضح أن النمو الهائل في استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال جائحة COVID-19 زاد المشكلة سوءًا. عوامل الخطر المرتبطة بـ TSP هي جسدية وفسيولوجية ونفسية وسلوكية ، وفقًا للعديد من التحقيقات.

و قال ألبرتو دي فيتا ، المؤلف الأول للدراسة "يمكن استخدام الدراسة لإعلام برامج التثقيف الصحي لطلاب المدارس والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور". حصل على درجة الدكتوراه في التعليم من جامعة ولاية كامبيناس (UNICAMP) وأكمل زمالة ما بعد الدكتوراه في الصحة العامة في جامعة ولاية ساو باولو (UNESP) في بوتوكاتو.

"يتماشى هذا مع بعض أهداف معايير المناهج الوطنية [PCN ، إرشادات الحكومة البرازيلية للمدارس الثانوية ، والتي بموجبها تكون المدارس مسؤولة عن التثقيف الصحي ، بما في ذلك تحديد المخاطر على الصحة الفردية والجماعية والتدخلات لمكافحتها ، بالإضافة إلى تعزيز عادات الرعاية الذاتية فيما يتعلق بإمكانيات الجسم وحدوده "، قالت فيتا ، التي تقوم حاليًا بالتدريس والبحث في كلية Eduvale كعضو هيئة تدريس في قسم العلاج الطبيعي في Avare ، ولاية ساو باولو ، و برنامج الدراسات العليا بجامعة Sapucai Valley في التعليم والمعرفة والمجتمع في بوسو أليغري ، ولاية ميناس جيرايس.

تعتبر المعلومات حول عوامل الخطر لـ TSP في طلاب المدارس الثانوية مهمة لأن الأطفال والمراهقين الذين يعانون من آلام الظهر يكونون أكثر خمولًا ، ويحققون أقل أكاديميًا ولديهم مشاكل نفسية اجتماعية أكثر ، وفقًا للمقال. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء عدد أقل من الدراسات على TSP مقارنة بآلام أسفل الظهر والرقبة، وجدت مراجعة منهجية للأدبيات حول TSP دراستين فقط مستقبليتين فيما يتعلق بالعوامل الإنذارية.