شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع احتفال عشاق العملات المشفرة بعيد ميلاده.. من هو ساتوشي ناكاموتو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساتوشي ناكاموتو هو اسم الفرد أو المجموعة الذي يُنسب إليه الفضل في اختراع البيتكوين ، أكبر عملة مشفرة في العالم، وما لا يزال أسطورة يكتنفها الغموض حسبما نقلت CNBC.

لم يتم تأكيد هوية المخترع أبدًا، على الرغم من أن 5 أبريل احتفل بعيد ميلاده الثامن والأربعين، وفقًا للمعلومات الواردة في ملف تعريف مع مؤسسة P2P.

أصبحت عملة البيتكوين أكبر عملة مشفرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 540 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ماذا نعرف عن ساتوشي ناكاموتو؟

يوجد شخص ما وراء الاسم، نظرًا لأنه اخترع شفرة المصدر المعقدة للبيتكوين، وقام بتأليف ورقة بيضاء، وتفاعل مع المستخدمين في منتديات الويب.

يسرد ملف ناكاموتو في مؤسسة P2P موقعه على أنه في اليابان. ومع ذلك، فقد استخدم ناكاموتو في منشوراته تهجئات وتعابير إنكليزية بريطانية، مما دفع البعض إلى افتراض أنه في الحقيقة ليس ياباني، كما ادعى المخترع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى الملصقات الزمنية على تعليقات ناكاموتو كسبب للاعتقاد بأنه لم يكن موجوداً في اليابان.

يرتبط الاسم أيضًا بعدد من محافظ العملات المشفرة ، التي يُفترض أنها مملوكة من قبل ناكاموتو. يقدر البعض أن هذه المحافظ تحتوي على أكثر من 1.1 مليون عملة بيتكوين.

عندما بلغت عملة البيتكوين ذروتها في نوفمبر 2021 عند 68 ألف دولار، كانت تلك الحيازات تبلغ قيمتها حوالي 73 مليار دولار، مما جعل ناكاموتو من بين أغنى 15 شخصًا في العالم في ذلك الوقت.

تكهن البعض بأن احتمالية أن يكون ناكاموتو شخصاً واحداً منخفضة، بالنظر إلى تعقيد شفرة مصدر البيتكوين.

قال دان كامينسكي ، الباحث البارز في مجال أمن الإنترنت ، لصحيفة نيويوركر في عام 2011: "إما أن يكون هناك فريق من الأشخاص الذين عملوا على هذا أو أن هذا الرجل عبقري".

أسماء أخرى مرتبطة بناكاموتو

في عام 2013، لفت نيك زابو - عالم الكمبيوتر الذي نشر بحثًا في عام 1998 عن "bit gold" وهو مقدمة لعملة البيتكوين - الانتباه لاحتمال كونه ناكاموتو. وقد نفى ذلك، وقال الكاتب دومينيك فريسبي إنه لا يوجد دليل يربط بين الشخصين.

كتب الصحفي ناثانيال بوبر في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2015: "يشير الدليل الأكثر إقناعًا إلى رجل أميركي منعزل من أصل مجري يُدعى نيك زابو".

قال مقال في مجلة Newsweek في عام 2014 أن دوريان برينتيس ساتوشي ناكاموتو هو رجل أميركي ياباني يعيش في كاليفورنيا، كان مخترع البيتكوين المجهول. وبحسب المقال، فقد تدرب فيزيائيًا وعمل في مشاريع دفاعية سرية، لكنه أيضًا نفى هذه المزاعم.

بعد نشر المقال، أعاد حساب ناكاموتو على الإنترنت إحياء نفسه بعد اختفاء دام 5 سنوات، قائلاً: "أنا لست دوريان ناكاموتو".

بعد ذلك في ديسمبر 2015، افترضت Wired أن الباحث الأسترالي كريج ستيفن رايت "إما اخترع عملة البيتكوين أو أنه مخادع رائع يريدنا بشدة أن نصدق أنه فعل ذلك."

في نفس اليوم، نشرت Gizmodo قصة قالت إن رايت وكذلك عالم الكمبيوتر ديف كليمان شاركوا معًا في اختراع البيتكوين.

تشمل قائمة المرشحين المحتملين الآخرين، العديد من علماء الكمبيوتر الآخرين، وحتى إيلون ماسك الذي نفى أنه كان ناكاموتو في تغريدة عام 2017.