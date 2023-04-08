تكنولوجيا: رصد أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Ultra في منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج قريباً لإطلاق جيل جديد من أجهزة Galaxy Tab S اللوحية، ولقد رصدت أجهزة Galaxy Tab S9 وTab S9 Ultra بالفعل في منصة Geekbench.

كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن اثنان من إصدارات سامسونج القادمة من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 وTab S9 Ultra، بينما تشير التسريبات إلى أن سامسونج لديها إصدار ثالث بعنوان Galaxy Tab S9 Plus.

ولقد سجل Galaxy Tab S9 في قوائم Geekbench 6 بنموذج رقم SM-X716B، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 المخصصة لأجهزة Galaxy والتي تضم نواة Cortex-X3 رئيسية بسرعة 3.36 GHz، كما يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً سجل الجهاز 1929 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 4735 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما تؤكد التسريبات دعم الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Android 13 وواجهة One UI 5.1.

من جانب أخر سجل جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي في قوائم Geekbench 6 بنموذج رقم SM-X916B، حيث حقق الجهاز 2054 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5426 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، مع المواصفات ذاتها في المعالج والذاكرة، ومع نظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.1.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 14.6 إنش، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 11200 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز معايير IP68.

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