تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار السيارات الكهربائية للمرة الخامسة هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - للمرة الخامسة فيما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، خفضت تسلا أسعار سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز. فقد خفضت الشركة الأسعار بنسبة تصل إلى ستة بالمائة عبر تشكيلتها.

فعلى سبيل المثال، Model 3 أرخص بـ 1000 دولار مما كان عليه بالأمس. ويبدأ سعره الآن من 41990 دولارًا، وفقًا لموقع تسلا الإلكتروني.

هناك خصومات أكبر على التكوينات عالية الجودة. فقد انخفض Model Y طويل المدى ونماذج الأداء بمقدار 2000 دولار أخرى إلى 52990 دولارًا و 56990 دولارًا على التوالي. وشهد Model S و Model X بالفعل تخفيضات كبيرة في الأسعار هذا العام وانخفضت بمقدار 5000 دولار إضافية إلى أسعار تبدأ من 84990 دولار و 94990 دولار.

وكما يشير Electrek، انخفض Model S القياسي بمقدار 2022 دولارًا منذ عام 2022، في حين أن الطراز S Plaid أقل تكلفة بمقدار 25000 دولار عما كان عليه قبل بضعة أشهر.

قالت تسلا هذا الأسبوع إنها سلمت ما يقرب من 423000 سيارة كهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 وسط الموجات الأولية لتخفيضات الأسعار في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. يمثل هذا الرقم رقماً قياسياً للشركة، حيث زادت عمليات التسليم بنسبة أربعة بالمائة عن الربع السابق. ومع ذلك، غابت تسلا مرة أخرى عن تقديرات المحللين.

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