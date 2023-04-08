تكنولوجيا: منتجات Nest Secure و Dropcam ستتوقف عن العمل في أبريل 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن تواريخ انتهاء العمر الافتراضي للمنتجات التي تعتمد على تطبيق Nest والتي لن تنتقل إلى Google Home الجديد.

إذا كنت تمتلك أيًا من منتجات Nest Secure أو Dropcam للأمن المنزلي، فلديك عام لاستخدامها قبل أن تتوقف عن العمل. قد يشير التخلص التدريجي من الأجهزة القديمة وغير المتوافقة إلى اقتراب وصول تطبيق Home الجديد الأكثر قابلية للتخصيص من جوجل.

سيستمر Nest Secure في العمل حتى 8 أبريل 2024. وتقدم جوجل بعض الهدايا المجانية للعملاء؛ كما تفعل الشركة غالبًا عندما تتجه منتجاتها إلى Google Graveyard.

فسيتلقى مستخدمو Nest Secure عرضًا للحصول على نظام إعداد ذاتي ADT مجاني (تصل قيمته إلى 485 دولارًا)، ويمكنهم اختيار 200 دولار في رصيد Google Store. تقول جوجل إنها سترسل بريدًا إلكترونيًا يحتوي على إرشادات استرداد إلى المستخدمين المؤهلين.

ستتوقف منتجات Dropcam أيضًا عن العمل بعد 8 أبريل من العام المقبل. تنصح جوجل المستخدمين بتنزيل محفوظات الفيديو وحفظها قبل هذا التاريخ لتجنب فقدها.

ستقدم الشركة كاميرا Nest Cam (داخلية سلكية) مجانًا لمن لديهم اشتراك في Nest Aware؛ يمكن لأولئك الذين ليس لديهم اشتراك أن يأخذوا 50 بالمائة من نفس الكاميرا.

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