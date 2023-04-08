تكنولوجيا: vivo تعمل على هاتف X90S الرائد مع معالج Dimensity 9200+

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تكن مجموعة vivo X90 موجودة منذ فترة طويلة، لكننا قد نحصل على إصدار محدث قريبًا جدًا. فوفقًا لـ Digital Chat Station، سيكون هناك إصدار حديث يسمى vivo X90S مدعوم بمعالج Mediatek Dimensity 9200+ الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

سيكون X90S هو الهاتف الثاني بعد iQOO Neo8 Pro الذي ستعلن عنه vivo مع المعالج القادم. وادعى المصدر أن درجة AnTuTu للأبعاد ستكون أقل من Snapdragon 8 Gen 2، مع كون النواة الأكبر أقوى قليلاً.

سيصل Dimensity 9200+ إلى حوالي 1350000 نقطة على AnTuTu، وهو رقم أعلى بكثير من Vivo X90 Pro و Samsung Galaxy S23 Ultra؛ وهما من أقوى هواتف أندرويد الموجودة حاليًا في السوق.

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