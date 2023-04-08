تكنولوجيا: صور حية رسمية لهاتف vivo X Flip القابل للطي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، ولقد رصد vivo X Flip بالفعل في صور حيه رسمية قبل الإعلان المرتقب.

تعقد vivo مؤتمرها القادم هذا الشهر لكشف النقاب عن هواتف vivo X Flip، و vivo X Fold2 إلى جانب الجهاز اللوحي vivo Pad 2.

وتستعرض الصور الحية التي نشرت على منصة Weibo تصميم هاتف vivo X Flip الصدفي القابل للطي، حيث يظهر الهاتف بشاشة خارجية كبيرة الحجم.

أيضاً تؤكد الصور الحيه على أن الهاتف يضم إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، كما يظهر الهاتف بتصميم بطباعة تحاكي الألماس باللون البنفسجي، وهو أحد الإختيارات المقدمة لهذا الإصدار، على أن يتوفر أيضاً باللون الأسود والذهبي.

وتوضح الصور التصميم الكبير للشاشة الخارجية في هاتف vivo X Flip والتي تبدأ من الحافة إلى الحافة وتتميز بزوايا بإنحناء بسيط.

كما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم دائري، وتتضمن اثنان من المستشعرات مع فلاشLED، وعلامة Zeiss التجارية.

من جانب أخر يتميز vivo X Flip بتصميم منحني في الإطارات، أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة الداخلية بحجم 6.8 إنش، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





