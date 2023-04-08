تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في هواتف سامسونج القادمة Galaxy Z Flip5 وZ Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في Galaxy Z Flip5 وZ Fold5.

تؤكد أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Yogesh Brar”على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold5 القابل للطي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويأتي مستشعر telephoto الثالث بدقة 10 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي باثنان من المستشعرات المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة.

وتحاكي مواصفات الكاميرة في هاتفي Galaxy Z Flip5 وZ Fold5 إصدارات سامسونج السابقة، إلا أن التسريبات تؤكد على أن إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات تتضمن مستشعرات جديدة لتعزيز جودة التصوير.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على ترقية جميع مستشعرات الكاميرة في هواتف Galaxy Z Flip5 وZ Fold5 أو أن العملاق الكوري ستعمل على تغيير بعض المستشعرات فقط.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن سامسونج تدعم الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم جديد في مفصل الشاشة، كما يضم Z Flip5 شاشة خارجية بحجم أكبر، بينما يدعم الهاتفين رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

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