شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زاهى حواس يطالب بعودة القبة السماوية لمصر خلال محاضرته بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة في معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "حواس" أمام ممثلي وسائل الإعلام والصحف العالمية في باريس، إنه لابد من رجوع القبة السماوية المعروضة حاليا في متحف اللوفر لموطنها الأصلي ليتم وضعها في معبد دندرة بمحافظة قنا.



وطالب "حواس" بإزالة أو نقل تمثال تمثال شامبليون الموجود بـ Collége de France لأنه يسيئ للتاريخ والتراث المصري حيث يصور شامبليون واقف ويضع قدمه على رأس لتمثال رمسيس.

وأشار "حواس" إلى أن هذا التمثال يظهر استهانة وعدم تقدير لا تقابل بالمثل من الشعب المصري الذي قدر دور شامبليون في مجال المصريات وتم تسمية شارع باسمه، لذلك نحن نطالب بنفس القدر من الاحترام.

وقد شهد معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة خلال محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية إقبالاً كبيراً من زائريه، حيث كانت محطته الأولى بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023.