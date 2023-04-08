شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخزانة الأمريكية تغرم مايكروسوفت 3 ملايين دولار لبيعها برامج لشركات روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت مايكروسوفت على دفع أكثر من 3 ملايين دولار كغرامات لبيع البرامج إلى كيانات وأفراد خاضعين للعقوبات في كوبا وإيران وسوريا وروسيا من عام 2012 إلى عام 2019.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن "غالبية الانتهاكات الظاهرة منعت روسيا الكيانات أو الأشخاص الموجودين في منطقة القرم بأوكرانيا "وأن الشركة ستدفع حوالي 2.98 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة ، و 347.631 دولارًا لوزارة التجارة، وفقا لتقرير theverge.

ووفقًا لإشعار إنفاذ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فشلت Microsoft و Microsoft Ireland و Microsoft Russia في الإشراف على من كان يشتري برامج الشركة وخدماتها من خلال شركاء خارجيين، في الأساس باعت Microsoft أشياء لشركات يمكنها التعامل معها قانونيًا ، ولكن بعد ذلك استدارت تلك الشركات وباعتها لشركات لا ينبغي أن تكون قادرة على الحصول على منتجات Microsoft، وجاء في الإشعار: "في بعض برامج الترخيص المجمع التي تنطوي على مبيعات بواسطة وسطاء ، ولم يتم تزويد Microsoft ، ولم تحصل بخلاف ذلك على معلومات كاملة أو دقيقة عن العملاء النهائيين لمنتجاتها".

ربما يكون موظفو Microsoft Russia قد حاولوا أيضًا عن قصد هزيمة جهود العناية الواجبة للشركة، و يتضمن الإصدار تفاصيل حول شركة بنية تحتية روسية للنفط والغاز قامت Microsoft بفحصها ورفضها من قبل ونجح بعض موظفي Microsoft Russia في استخدام اسم مستعار لتلك الشركة الفرعية لترتيب الطلبات نيابةً عن الشركة، وتم فصل هؤلاء الموظفين ، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يقول إن الحقيقة "تؤكد على الجهود المستمرة للجهات الفاعلة في الاتحاد الروسي للتهرب من العقوبات الأمريكية".

وتقول وزارة الخزانة أيضًا أن مايكروسوفت لديها بعض الثغرات الأخرى في إجراءات الامتثال الخاصة بها. على ما يبدو كانت هناك حالات كان لديها فيها معلومات كان ينبغي أن تنبهها إلى حقيقة أن طرفًا خاضعًا للعقوبات كان يستخدم منتجاته ، لكنه لم يكتشفها لعدة أسباب، ويتضمن ذلك عدم تجميع معلوماتها بشكل صحيح وحقيقة أنها لم تكن تفحص جميع الأطراف المحظورة و لم تتضمن قوائمها الشركات التي كانت مملوكة بالأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات ، ولم تتضمن أسماء سيريلية أو صينية. ، والتي غالبًا ما يقدمها العملاء عندما كانوا يتقدمون لشراء البرنامج ، وفقًا لوزارة الخزانة.

وقد تبدو الغرامات بمثابة قطرة صغيرة في دلو لمايكروسوفت ، خاصة عندما تقول وزارة الخزانة أن الشركة جمعت حوالي 12 مليون دولار من المبيعات. ومع ذلك ، على الرغم من قول وزارة الخزانة إن مايكروسوفت "أظهرت تجاهلاً متهورًا للعقوبات الأمريكية" ، يبدو أنها تقلل من الشركة قدرًا لا بأس به من التراخي بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الموقف. وفقًا للإعلان كانت Microsoft هي التي اكتشفت الانتهاكات ، وحققت فيها ، ثم أبلغت الحكومة عنها بنفسها ، وأجرت الشركة تغييرات "كبيرة" لتجميع سياساتها وإجراءاتها التنفيذية.

وقال ديفيد كودي ، المتحدث باسم الشركة: "تتعامل Microsoft مع مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات على محمل الجد ، ولهذا السبب بعد أن علمنا بإخفاقات الفحص ومخالفات بعض الموظفين ، كشفنا عنها طواعية للسلطات المختصة". "لقد تعاونا بشكل كامل مع تحقيقاتهم ونحن سعداء بالتسوية".

وقد تكون تغييرات Microsoft في سياساتها مهمة في المستقبل، و حدث كل هذا قبل الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا.