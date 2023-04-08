شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا نخفض أسعار السيارات الكهربائية للمرة الخامسة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الخامسة في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر خفضت تسلا أسعار سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة ، وفقًا لتقارير رويترز . خفضت الشركة الأسعار بنسبة تصل إلى 6% عبر تشكيلتها ، والطراز 3 على سبيل المثال أرخص بـ 1000 دولار مما كان عليه بالأمس، ويبدأ الآن من 41990 دولارًا ، وفقًا لموقع Tesla الإلكتروني.

وهناك خصومات أكبر على التكوينات عالية الجودة وانخفض الطراز Y طويل المدى ونماذج الأداء بمقدار 2000 دولار أخرى إلى 52990 دولارًا و 56990 دولارًا على التوالي، وشهد الطراز S والنموذج X بالفعل تخفيضات كبيرة في الأسعار هذا العام وانخفضت بمقدار 5000 دولار إضافية إلى أسعار تبدأ من 84،990 دولارًا و 94،990 دولارًا.

كما يشير Electrek ، إلى انخفاض سعر الطراز الأساسي S بمقدار 2022 دولارًا منذ عام 2022 ، في حين أن الطراز S Plaid أقل تكلفة بمقدار 25000 دولار عما كان عليه قبل بضعة أشهر.

وقالت تسلا هذا الأسبوع إنها سلمت ما يقرب من 423000 مركبة كهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 وسط الموجات الأولية لتخفيضات الأسعار في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى،ويمثل هذا الرقم رقماً قياسياً للشركة ، حيث زادت عمليات التسليم بنسبة 4% عن الربع السابق. ومع ذلك غاب تسلا مرة أخرى عن تقديرات المحللين.

وتهدف الشركة إلى تسليم 1.8 مليون مركبة كهربائية هذا العام، وليست على المسار الصحيح للقيام بذلك بعد بناءً على أرقام الربع الأول، على الرغم من أن العديد من التخفيضات في الأسعار يمكن أن تعزز الطلب في النهاية وتجعل Tesla أكثر قدرة على المنافسة في قطاع مزدحم بشكل متزايد ، فقد لاحظ المحللون أن الخصومات يمكن أن تأكل هوامش ربح الشركة نظرًا للزيادة الصغيرة نسبيًا في عمليات التسليم التي حفزوها حتى الآن.