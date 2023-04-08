شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس ينشر أول صورة لحفيدته ابنة المصري نائل نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت الملياردير العالمى بيل جيتس، أول صورة مع حفيدته، من ابنته جينيفر، المتزوجة من رجل الفارس المصري نائل نصار، وعلق على الصورة التي يظهر فيها وهو يحملها، "لا استطيع الانتظار لرؤيتك تكتشف العالم"، وقد أوقف بيل جيتس خاصية التعليقات، ليجعلها قاصرة فقط على عدد قليل من أصدقاءه.



بيل جيتس مع حفيدته

وكانت جينيفر بيل جيتس، قد انتقلت للعيش في فيلا قيمتها 51 مليون دولار مع حوض سباحة خاص بها.

جينيفر فى منزل جديد

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن الشقة البالغ مساحتها 8900 قدم مربعة، مع 3400 قدم مربع من المساحات الخارجية، تم شراؤها عبر صندوق في سياتل متصل بـ جيتس الشهر الماضي.

ويقع البنتهاوس الضخم في 443 شارع غرينتش الذي يقطنه العديد من المشاهير، وكانت الفيلا مملوكة سابقاً لبطل سباق "الفورمولا 1"، لويس هاميلتون، الذي باعها إلى صندوق في سياتل في نوفمبر 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

توثيق الحمل

يذكر أن جينيفر جيتس ، حرصت على توثيق مراحل حملها من الفارس المصرى نائل نصار، ونشرت جينفر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة تظهر انتفاخ بطنها، وعلقت عليها قائلة "بطن ممتلئة جدا".

وتزوجت جينيفر، البالغة من العمر 26عامًا، من الفارس المصرى نايل نصار، البالغ من العمر 31عامًا، في 16 أكتوبر 2021 ، في حفل عقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.