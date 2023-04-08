شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ترسل عن طريق الخطأ نقودا لبعض المستخدمين.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ مستخدمون لخدمة الدفع الإلكتروني (جوجل باي) Google Pay أن الشركة أرسلت إلى حساباتهم مبالغ نقدية تصل إلى 1,000 دولار أميركي دون مقابل.

وبدأ الأمر يوم الثلاثاء حينما توجّه مستخدمو (جوجل باي) إلى مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن السبب وراء تلقيهم هذه المبالغ، وفقا لتقرير aitnews.

ونشر (مشعال رحمان)، الصحفي التقني، تغريدة على موقع تويتر قال فيها: "آه، يبدو أن (جوجل باي) تمنح المستخدمين المال بالمجان على نحو عشوائي في الوقت الحالي". وأرفق التغريدة بلقطة شاشة للمبالغ التي تلقاها.

وفي سلسلة منشورات، نشر مستخدمو موقع (ريديت) المرتبكين أيضًا منشورات قارنوا فيها المبالغ التي تلقوها، أو تساءلوا عن كيفية الاستفادة منها.

وكتب أحد المستخدمين: "لقد حصلت الآن على ما يقرب من 100 دولار في 6 مكافآت مختلفة لاسترداد النقود مقابل اختبار تجربة جوجل في تحويل الأموال".

ووفقًا لموقع Ars Technica، فإن (جوجل باي) أفسدت برنامج المكافآت، الذي يشبه إلى حد كبير أي برنامج آخر للمكافآت، حيث يمكنك كسب دولار أو دولارين مقابل استخدام الخدمة بانتظام.

ولكن ما يميز هذه الحالة، هو أنه كان من المفترض أن تُوزَّع هذه المكافآت النقدية على موظفي الشركة مقابل ما يُسمى تجربة "الاستخدام التجريبي" التي يستخدم فيها المطورون منتجهم الخاص، مثل: تطبيق، لمدة من الوقت بهدف الاختبار، وذلك قبل إصداره.

ولسبب ما، فقد أُرسلت هذه المدفوعات التعويضية إلى مجموعة من مستخدمي (جوجل باي) العشوائيين. أما الشركة، فقد ألقت باللوم فيما حدث على "خطأ"، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها بعد أيام إلى مستخدمي (جوجل باي) المتفاجئين.

وقالت الشركة: "لقد تلقيت هذه الرسالة الإلكترونية لأنه تم إيداع رصيد نقدي غير مقصود في حساب (جوجل باي) الخاص بك". وأضافت: "لقد حُلّت المشكلة منذ ذلك الحين، وحيثما أمكن، فقد أُلغي الرصيد".

ومن المفترض أن تكون الأرصدة قد أُلغيت لأي شخص ترك النقود في حسابات (جوجل باي) الخاصة به، أما أولئك الذين تعجلوا في سحب الأرصدة، فقد فازوا بالمبالغ ولم تتمكن الشركة من إلغائها.