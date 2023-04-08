تكنولوجيا: أحدث الصور التي توضح التصميم المتوقع لهاتف iPhone 15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف ابل المرتقب iPhone 15 Pro من جميع الزوايا.

تستعد شركة ابل لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون في شهر سبتمبر من هذا العام، ولقد إستعرضت عدد من التسريبات والتقارير السابقة تفاصيل المواصفات المتوقعة في سلسلة iPhone 15، بينما سلطت أحدث التسريبات المصورة الضوء على إصدار iPhone 15 Pro بشكل خاص.

وتقدم ابل هاتف iPhone 15 Pro بتصميم من التايتنيوم، مع حواف دائرية في زوايا إطار الهاتف، أي على عكس الإصدارات الحالية التي تأتي بتصميم حاد في الزوايا.

من جانب يظهر نتوء الكاميرة الخلفية بتصميم بارز وأكثر سماكة في هاتف 15 Pro على عكس iPhone 15 Pro Max الذي يأتي بنتوء أصغر للكاميرة الخلفية، كما تضم إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار عدسات periscope.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط ابل لدفع تقنية إستشعار جديدة في iPhone 15 Pro، والتي تعزز إلتقاط كم أكبر من الإضاءة، مع دعم توازن التعرض في إعدادات محددة للكاميرة.

وتدعم ابل جميع إصدارات الشركة من سلسلة iPhone 15 بمنفذ USB C هذا العام، إلا أن المعايير الأسرع لهذه المنافذ يقدم في إصدارات الشركة من هواتف iPhone 15 Pro.

كما تأتي أزرار كتم الصوتيات والتحكم في مستوى الصوتيات في هواتف iPhone 15 Pro بتصميم صلب يدعم الإستجابة اللمسية، على أن ترتكز الأزرار على اثنان من المحركات التي تهدف إلى محاكاة الحركة في هذه الأزرار عند اللمس.

أيضاً يتميز هاتف iPhone 15 Pro بسماكة 1.55مم في حواف الشاشة من جميع الجهات، كما تأتي طبقة الزجاج بإنحناء طفيف، وهو تصميم يتوافق مع إطار التيتانيوم المميز لهذا الإصدار.

ومع التصميم النحيف لحواف الهاتف تظهر الشاشة بنفس الحجم، بينما يتميز الهاتف بأبعاد 146.47 في 70.46 في 8.24مم، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بألوان الأحمر، والأبيض، والأسود إلى جانب اللون الذهبي.

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