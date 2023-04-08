شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري لاب توب ألعاب.. 8 حاجات لازم تخلي بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شراء جهاز كمبيوتر محمول للألعاب ليس بالبساطة التي يبدو عليها، فمجرد شراء جهاز كمبيوتر محمول يوفر أعلى المواصفات لا يعني أنه كمبيوتر محمول جيد للألعاب، حيث يجب أن يوفر الكمبيوتر المحمول للألعاب أيضًا أكثر بكثير من مجرد أجهزة متطورة. إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء شراء كمبيوتر محمول جديد للألعاب.





- ركز على ما هو مهمعادةً ما يفتخر صانعو أجهزة الكمبيوتر المحمول بالأداء والميزات والأشياء الأخرى التي تقدمها أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، ومع ذلك ، لا داعي لأن تغمرك الخيارات اللانهائية المتاحة في السوق. لكن تأكد من شراء شيء يهمك أكثر.





- الميزانية مهمة .. لكن كن مرنًاحدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه قبل البدء في التسوق. يمكن أن يختلف النطاق السعري لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب بشكل كبير ، لذلك من المهم تعيين ميزانية واقعية.





-حدد ما تريده من الكمبيوتر المحمول الخاص بالألعابتتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في مجموعة كبيرة من مجموعات المواصفات. لذلك ، من المهم أن تفهم ما تريده أمام الكمبيوتر المحمول الخاص بالألعاب. ما يعنيه هذا هو أنك إذا كنت تبحث عن أداء ألعاب متوسط المدى ، فاختر الكمبيوتر المحمول بمواصفات متوسطة المدى.





-اختر بطاقة الرسومات بحكمةتعد بطاقة الرسومات أحد أهم مكونات أجهزة كمبيوتر الألعاب. ابحث عن بطاقة بسعة 4 جيجابايت على الأقل من VRAM لضمان الأداء الجيد، أيضًا ، انتقل إلى أحدث خيار متاح.





- المعالج مهم أيضاالمعالج (CPU) هو العقل المدبر لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. استهدف وحدة CPU ذات أربعة أنوية على الأقل وسرعة ساعة 3GHz أو أعلى، أيضًا ، اختر أحدث جيل من المعالجات.





- ذاكرة الوصول العشوائي والتخزينكلما زادت ذاكرة الوصول العشوائي لديك ، كان أداء الكمبيوتر أفضل. ابحث عن جهاز كمبيوتر به ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت، وبالمثل ، اختر المزيد من التخزين ويكون SSD أفضل لأداء الألعاب.





- تحقق من الإدارة الحرارية للكمبيوتر المحمولربما يكون نظام التبريد هو أهم جانب في كمبيوتر الألعاب المحمول. جميع الأجهزة المتطورة عديمة الفائدة إذا كان نظام تبريد الكمبيوتر المحمول غير فعال، لذلك ، تأكد من أن الكمبيوتر المحمول به تدفق هواء كافٍ لتبريد أفضل.





- ميزات الألعاب والوظائف الإضافيةبصرف النظر عن هذه الأشياء ، تحقق مما إذا كان يمكنك الحصول على كمبيوتر محمول بلوحة مفاتيح RGB. تحقق أيضًا مما إذا كانت الشركة المصنعة تقدم حلاً لضبط أداء الكمبيوتر المحمول.