شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية إخفاء قصة Snapchat الخاصة بك عن أشخاص محددين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس كل ما نشاركه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مخصصًا لكل شخص موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة بنا، ولتسهيل الأمور ، توفر منصات الوسائط الاجتماعية خيار إجراء تغييرات على إعدادات الخصوصية وإدارة من يمكنه مشاهدة القصص أو المنشورات التي تمت مشاركتها على النظام الأساسي.

ويقدم Snapchat أيضًا شيئًا مشابهًا ويوفر للمستخدمين التحكم في رؤية قصص Snapchat الخاصة بهم، وباستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين تقييد بعض المستخدمين المحددين أو أي مستخدم Snapchat آخر من مشاهدة القصة.

ولا يقتصر الأمر على تقييد بعض الأشخاص فحسب ، بل يتيح أيضًا للمستخدمين تحديد أشخاص معينين يمكنهم نشر القصص، لذلك ، إليك دليل تفصيلي حول كيفية إخفاء قصة Snapchat عن أشخاص محددين واختيار الأشخاص الذين يمكنهم جميعًا مشاهدة القصص.





إخفاء قصة Snapchat عن أشخاص معينينيوفر لك Snapchat القدرة على إخفاء قصتك على مدار 24 ساعة من بعض جهات الاتصال الخاصة بك. إليك كيفية القيام بذلك:

- افتح تطبيق Snapchat على هاتفك الذكي.

- انتقل إلى الملف الشخصي لأي شخص على Snapchat من خلال النقر على Bitmoji الخاص به.

- انقر الآن على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- حدد خيار إعدادات الخصوصية من القائمة المنبثقة المعروضة على شاشتك.

- بعد ذلك ، يمكنك إيقاف تشغيل التبديل لخيار My Story.

- اضغط على زر تم.





تغيير إعدادات "من يمكنه عرض قصتي"يسمح لك التطبيق أيضًا بتمكين أشخاص محددين من مشاهدة قصة Snapchat الخاصة بك. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

- قم بتشغيل تطبيق Snapchat على هاتفك.

- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك من خلال النقر على Bitmoji الخاص بك والنقر على زر القائمة ثلاثي النقاط المتاح ضمن علامة التبويب My Stories.

- حدد خيار إعدادات القصة من القائمة المنبثقة.

- بعد ذلك ، تختار من يمكنه مشاهدة قصتي.

- اختر الخيار المخصص وحدد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة قصة Snapchat الخاصة بك.

- اضغط على زر تم.