شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمارس ألعاب "Chicken Survivor" الصغيرة داخل لعبة بابجى New State Mobile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك لعبة بابجي New State Mobile أكثر من 10 ملايين مستخدم على متجر Google Play، وقد أدخل المطور لعبة صغيرة جديدة "Chicken Survivor" في لعبة إطلاق النار الشهيرة من منظور الشخص الأول، حيث أن اللعبة المصغرة متاحة حاليًا داخل اللعبة، ويمكن للمستخدمين لعب هذه اللعبة الصغيرة للفوز بجوائز يومية وميداليات دجاج.

وبحسب التقرير، تتوفر لعبة PUBG New State على متجر Google Play Store و Apple App Store و Galaxy Store أيضًا، وفيما يلى دليلك لربح المزيد من المكافآت وأقصى درجات في هذه اللعبة الصغيرة:

- لبدء اللعبة الصغيرة من الصفحة الرئيسية ، ستحتاج إلى 10 قطع دجاج، حيث يتم استعادة عملة اللعب الواحدة (10 توكنات) بعد كل 24 ساعة.



- ثم عليك أن تختار كل واحد من الأسلحة التي تظهر بشكل عشوائي ، مثل المنجل والبندقية والقوس.



- يحتاج اللاعبون إلى اختيار أفضل الأسلحة. الدجاجات الصغيرة القادمة هي العدو ، وعليك صدها للفوز باللعبة.



- سيتمكن اللاعبون من الارتقاء إلى المستوى الأعلى من خلال جمع صناديق المسروقات التي يسقطها الدجاج. ستمنحك بعض هذه الصناديق ترقيات فورية.



- ستكون هذه الهجمات تلقائية، وسيتمكن اللاعبون من ربح المزيد من المكافآت والترقيات مع استمرارهم في رفع مستوى أسلحتهم. يمكن للاعب تحقيق أعلى الدرجات عن طريق صد الأعداء في غضون 5 دقائق.



- بينما تستمر في رفع المستوى، ستحصل على فرصة أفضل لقتل الدجاج. لكل دجاجة تسقطها، سيزيد الوقت بمقدار 30 ثانية، سيساعدك الوقت الإضافي على زيادة درجاتك.

الرتب العالمية تدعي كرارفتون أن التصنيف العالمي يتم تحديثه كل دقيقة، يتلقى القائد العالمي رمزًا مميزًا لرفع مستوى زي أسطوري، وفي الوقت نفسه، يحصل اللاعبون في المراكز من 2 إلى 10 على رموز SR / DMR.

سيرسل المطور مكافآت التصنيف العالمي إلى بريد الفائزين في غضون أسبوع بعد انتهاء الحدث. سيتم تحديث المكافآت اليومية في منتصف الليل.