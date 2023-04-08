شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول مارت تتبنى محطات شحن المركبات الكهربائية فى كل فروعها حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة وول مارت للتو عن توسع كبير في شبكة شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها، حيث تحصل "الآلاف" من مواقع Walmart وSam's Club على محطات شحن EV جديدة، ووفقًا للشركة سيتم الانتهاء من التنفيذ الكامل بحلول عام 2030.

لا تذكر الأخبار على وجه التحديد عدد مواقع Wal-Mart و Sam's Club في جميع أنحاء البلاد والتي ستتم إضافتها إلى الشبكة والتي يبلغ عددها حوالي 5300 موقع ، ورفضت الشركة مشاركة معلومات إضافية مع Engadget. تدير Walmart حاليًا 1300 محطة شحن سريع EV تقع في أكثر من 280 متجرًا للبيع بالتجزئة ومنشآت تابعة.

وكتب فيشال كاباديا: "مع وجود متجر أو نادٍ يقع على بعد 10 أميال تقريبًا من 90٪ من الأمريكيين ، فإننا في وضع فريد لتقديم خيار شحن مناسب يساعد في جعل ملكية المركبات الكهربائية ممكنة سواء كان الناس يعيشون في المناطق الريفية أو الضواحي أو المناطق الحضرية" ، نائب الرئيس الأول لتحويل الطاقة في وول مارت. "سهولة الوصول إلى نظام الشحن أثناء التنقل هو تغيير قواعد اللعبة للسائقين الذين يترددون في شراء سيارة كهربائية."

ولا تزال وول مارت تبحث عن موردي الطاقة ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز . في الماضي ، عملت مع مزودي EVgo و VW's Electrify America . بغض النظر عن المزود ، ذكر وول مارت أن كل متجر مشارك سيتلقى أربعة شواحن وأن الشركة ستبقي أسعار الطاقة منخفضة ، على الرغم من أنها لم تقدم تقديرات للتكلفة.

وتريد وول مارت تحسين بصمتها البيئية الشاملة بطرق كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى مبادرة شاحن EV الجديد ، وصرحت الشركة أن جميع سيارات سلسلة التوريد ستحقق "انبعاثات صفرية" بحلول عام 2040 وأنها قد انتقلت بالفعل إلى بعض المركبات الكهربائية للتسليم.