شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيتنام تحقق مع TikTok بشأن المحتوى "الضار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن فيتنام تحقق فى عمليات TikTok بالبلاد اعتبارًا من مايو حيث يشكل المحتوى "السام" على منصة الفيديو القصير "تهديدًا لشباب البلاد وثقافتها وتقاليدها"، بحسب موقع TOI الهندى.

وقال ممثل الوزارة لو كوانج تو دو فى مؤتمر صحفي، إن تعديل المحتوى على التطبيق الصيني الشهير الذي يحمل مقاطع فيديو صغيرة الحجم كان "أصعب بكثير" من المنصات الأخرى، دون تقديم تفاصيل، وقال دو "سنحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة لمكافحة هذا المحتوى، والإزالة فقط ليست كافية"، ولم يخض في تفاصيل الإجراءات.

وقالت الحكومة إن التطبيق، المملوك لشركة ByteDance، لديه ما يقرب من 50 مليون مستخدم في فيتنام تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، مستشهدة ببيانات من شركة الأبحاث DataReportal، وأزال 1.7 مليون مقطع فيديو بناءً على طلب الحكومة الفيتنامية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث اعتُبر أنها تنتهك سياسات الحكومة، وفقًا لبيانات الشركة.

وردًا على سؤال عما إذا كان سيتم حظر TikTok في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، قال دو إن أولئك الذين لا يمتثلون للقواعد المحلية لن يكونوا موضع ترحيب، وقال دو في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن TikTok وFacebook وYouTube كلها وسائط اجتماعية عابرة للحدود بمعايير دولية.

ولكن عند العمل في فيتنام ، يجب أن تلتزم المنصة باللوائح المحلية المتعلقة بكل من المحتوى والالتزامات الضريبية" ، مضيفًا أن سمحت TikTok مؤخرًا بمحتوى "سام ، مسيء ، كاذب ومؤمن بالخرافات" على منصتها، وقالت الوزارة إن منصة تيك توك هي المنصة الوحيدة التي يتم التحقيق فيها لأنها الوحيدة التي لها مكاتب محلية.

وقالت الشركة في فبراير إنها أبلغتها هيئة الإذاعة والمعلومات الإلكترونية أن وفدا حكوميا سيزور مكاتبها في فيتنام في الربع الثاني، وقالت TikTok Vietnam في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذا نشاط تفتيش متعدد التخصصات خططت له الحكومة ويتماشى مع قانون فيتنام للشركات العاملة في فيتنام ، وليس فقط TikTok".

في بيان لرويترز أمس الخميس ، قالت TikTok Vietnam أيضًا إنها حدّثت إرشاداتها ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 أبريل ، لتكون أكثر شفافية بشأن قواعدها وكيفية تنفيذها.