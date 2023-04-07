شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح أداة Edge AI Image Creator لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها بصدد طرح مُنشئ صور الذكاء الاصطناعي (AI) لجميع مستخدمي Edge على نسخة سطح المكتب والتى تعرف بـ Edge AI Image Creator ، حيث تأتي مدعومة بنماذج التعلم العميق DALL-E التي طورتها OpenAI ، مما يمكن لمنشئ الصور إنشاء صور رقمية من أوصاف اللغة الطبيعية.

ومع هذا ، يعد مايكروسوفت Edge الآن "المستعرض الأول والوحيد المزود بمولد صور مدمج AI"، وهذا يعني أن مستخدمي Windows الذين قاموا بتثبيت مايكروسوفت Edge يستخدمون أداة إنشاء الصور الآن، كما يمكن لأولئك الذين يستخدمون أجهزة macOS أو الأجهزة المحمولة أو Linux تنزيل المتصفح لاستخدام منشئ الصور.



كيفية استخدام برنامج Edge's AI Image Creator وقالت الشركة: "ستساعدك هذه الميزة في إنشاء صور غير موجودة حتى الآن ، مدعومة بأحدث طرازات DALL ∙ E من شركائنا في OpenAI ، مباشرة من الشريط الجانبي لـ مايكروسوفت Edge"، وعلى سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى صورة لعرضك التقديمي ، فيمكنك إدخال وصف ، وسيقوم منشئ الصور بعمل صورة لك، ويمكنك ضبط الوصف الخاص بك للحصول على الصورة المطلوبة.كيفية استخدام برنامج Edge's AI Image Creator إليك كيفية استخدام منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت:

- انتقل إلى الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من المتصفح.

- اضغط على أيقونة Image Creator وأدخل مطالبة.

- سيشاهد المستخدمون أربعة خيارات مختلفة للصور للاختيار من بينها.

- حدد الشخص الذي تريده أو قم بتنزيله أو تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن أولئك الذين يستخدمون أداة Image Creator في مايكروسوفت Edge لأول مرة سيحتاجون إلى تمكينها في الشريط الجانبي Edge عن طريق النقر فوق رمز "+" وتشغيل مفتاح التبديل لـ Image Creator.