شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح أداة Edge AI Image Creator لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
ومع هذا ، يعد مايكروسوفت Edge الآن "المستعرض الأول والوحيد المزود بمولد صور مدمج AI"، وهذا يعني أن مستخدمي Windows الذين قاموا بتثبيت مايكروسوفت Edge يستخدمون أداة إنشاء الصور الآن، كما يمكن لأولئك الذين يستخدمون أجهزة macOS أو الأجهزة المحمولة أو Linux تنزيل المتصفح لاستخدام منشئ الصور.
كيفية استخدام برنامج Edge's AI Image Creator
إليك كيفية استخدام منشئ الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت:
- انتقل إلى الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من المتصفح.
- اضغط على أيقونة Image Creator وأدخل مطالبة.
- سيشاهد المستخدمون أربعة خيارات مختلفة للصور للاختيار من بينها.
- حدد الشخص الذي تريده أو قم بتنزيله أو تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي
وتجدر الإشارة إلى أن أولئك الذين يستخدمون أداة Image Creator في مايكروسوفت Edge لأول مرة سيحتاجون إلى تمكينها في الشريط الجانبي Edge عن طريق النقر فوق رمز "+" وتشغيل مفتاح التبديل لـ Image Creator.