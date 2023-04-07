شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يلتقط أول صورة لكوكب أورانوس بالحلقات و27 قمراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا أول نظرة على كوكب أورانوس، حيث كشف عن حلقات متوهجة غير مرئية حول العملاق الجليدي وأقماره السبعة والعشرين، والتقط التلسكوب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات الكوكب في الصورة الجديدة، والتي تبدو ساطعة للغاية بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة مضيئة واحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تفاجأ علماء الفلك بقوة JWST، حيث التقط أضعف حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 في رحلة الطيران بواسطة فوييجر 2.

تتكون الحلقات الرئيسية من صخور جليدية يبلغ عرضها عدة أقدام، بينما تتكون الحلقات الأخرى بشكل أساسي من كتل جليدية مظلمة بالصخور.

وتعد الحلقات رفيعة وضيقة ومظلمة مقارنة بتلك الموجودة في الكواكب الأخرى مثل زحل.

التقط ويب أيضًا العديد من الأقمار السبعة والعشرين المعروفة لأورانوس، ومعظمها صغير جدًا وخافت بحيث لا يمكن رؤيته هنا، ولكن تم تحديد ستة أقمار سطوعًا في صورة العرض، وكان لأورانوس ظل أزرق مذهل ناتج عن طبقة سميكة من الضباب في غلافه الجوي.

أطلق الباحثون بقيادة جامعة أكسفورد على هذه الطبقة اسم Aerosol-2، والتي قالوا إنها ستبدو بيضاء عند الأطوال الموجية المرئية.

أصبحت صورة JWST ممكنة من خلال كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، التي تلتقط الضوء من الحافة المرئية من خلال نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الكهرومغناطيسي.

وتوجد أيضًا سحابة لامعة على حافة الغطاء القطبي وسحابة ثانية في المنطقة الجنوبية، وهي نموذجية لأورانوس في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء، ومن المحتمل أنها مرتبطة بنشاط العاصفة.