شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سقوط أحد أقمار ستارلينك الجديدة للإنترنت من السماء واحتراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط أحد أقمار ستارلينك Starlink الجديدة للإنترنت نحو الأرض واحترق في الغلاف الجوي، حيث تم التقاطه بواسطة مراقب السماء في كاليفورنيا، فإن الجهاز هو أحد أجهزة V2Mini من شركة SpaceX، وهو أحدث طراز ويقال إنه يواجه مشاكل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جوناثان ماكدويل، عالم الفلك والفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إن هذا القمر الصناعي أطلق في المدار الشهر الماضي فقط، وتم إطلاق 21 قمر صناعى في 27 فبراير وواجهت مجموعة كاملة من هؤلاء مشاكل، ولكن تم إسقاط واحد فقط والباقي محتجز، بينما تقرر شركة الفضاء ما إذا كانت قابلة للإصلاح أم لا.



أضاف ماكدويل،أن هناك 3912 قمرًا صناعيًا من Starlink في المدار، و305 أعادت دخولها واحترقت.

وقال عالم الفلك، إن هذه الأقمار الصناعية البائدة تتراجع لأنها جاهزة للتقاعد، مما يفسح المجال أمام Starlinks V2Minis الجديد الذي انتقلت إلى مكانهم.



على الرغم من أن V2Minis جديدة، فقد كشف ماسك سابقًا أن الإصدارات الجديدة تواجه بعض المشكلات التي قد تجبر SpaceX على التخلص من المجموعة.



وهذا القمر الصناعي الذي تم التقاطه في الفيديو، والذي شاهده Dann Cianca، كبير خبراء الأرصاد الجوية في KION546، يحمل علامة Starlink-30062.



كان Starlink-30062 واحدًا من 21 قمراً صناعياً تم إطلاقه من Cape Canaveral بفلوريدا في 27 فبراير، تدعي شركة SpaceX أن V2 Minis الجديدة تضيف حوالي أربعة أضعاف سعة الشبكة لكل قمر صناعي مقارنة بالإصدارات السابقة، ويبلغ وزن هذه الأجهزة حوالي 1830 رطلاً.