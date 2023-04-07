شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. OpenAI تقترح حلا لحظر إيطاليا لخدمة ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سلطات حماية البيانات الإيطالية إن شركة OpenAI تعتزم تقديم تدابير إلى السلطات الإيطالية، لمعالجة المخاوف التي أدت إلى حظر برنامج الدردشة ChatGPT في إيطاليا الأسبوع الماضي.

واتهمت الوكالة الإيطالية ، المعروفة أيضًا باسم Garante ، شركة OpenAI المدعومة من Microsoft Corp بالفشل في التحقق من عمر مستخدمي ChatGPT و "عدم وجود أي أساس قانوني يبرر الجمع الهائل للبيانات الشخصية وتخزينها" من أجل "تدريب" برنامج الدردشة الآلي.

وردت شركة OpenAI بإيقاف الوصول إلى المستخدمين الإيطاليين، وقالت الوكالة إنها لا تعتزم كبح جماح تطوير الذكاء الاصطناعي لكنها أكدت أهمية احترام القواعد التي تهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين الإيطاليين والأوروبيين، وقالت الهيئة في مؤتمر بالفيديو في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، تعهدت شركة OpenAI بأن تكون أكثر شفافية بشأن الطريقة التي تتعامل بها مع بيانات المستخدم وتتحقق من أعمار المستخدمين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام التمان من بين الحاضرين، وقالت الشركة إنها سترسل إلى Garante وثيقة تتعلق بإجراءات الاستجابة لطلباتها، وقالت هيئة البيانات إنها ستقيم المقترحات التي قدمتها شركة أوبن إيه آي.

وقد أثار الحظر الذي فرضته إيطاليا اهتمام منظمي الخصوصية الآخرين في أوروبا الذين يدرسون ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لكبح جماح روبوتات الدردشة وما إذا كان ينبغي تنسيق مثل هذه الإجراءات، وفي فبراير ، منع Garante شركة روبوت الدردشة AI Replika من استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين الإيطاليين ، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها القصر والأشخاص الضعفاء عاطفياً.