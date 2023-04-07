شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يغلق واجهة برمجة التطبيقات المجانية لديه ويتسبب فى كسر الكثير من التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق تويتر أخيرًا واجهة برمجة تطبيقاته المجانية، وبشكل متوقع يؤدي إلى كسر الكثير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، و كانت الشركة قد قالت في السابق إنها ستقطع الوصول في أوائل فبراير ، لكن في وقت لاحق قامت بتأخير التحرك دون تقديم جدول زمني محدث.

ولكن ، بعد الإعلان عن مستويات API المدفوعة الجديدةالأسبوع الماضي، يبدو أن الشركة بدأت في قطع آلاف المطورين الذين يعتمدون على أدوات التطوير المجانية الخاصة بها، وفقا لتقرير engadget.

وخلال اليومين الماضيين ، أبلغ عدد من صانعي التطبيقات والخدمات الأخرى أن واجهة برمجة تطبيقات Twitter لم تعد تعمل. Mashableذكرت يبدو أن الإغلاق بدأ صباح الثلاثاء ، على الرغم من أن العديد من المطورين ما زالوا يحاولون فهم ما يحدث حيث يبدو أن Twitter لم يتواصل مع معظم المطورين حول التغييرات.

وتأتى نهاية واجهة برمجة تطبيقات Twitter المجانية بعد أن غيرت الشركة قواعدها بشكل مفاجئ لحظر عملاء تويتر من الجهات الخارجية كجزء من تغيير أكبر لاستراتيجية المطور الخاصة بها. لكن ، كما فعلنا سابقًاذكرت، لم يكن عملاء الجهات الخارجية سوى جزء صغير من المطورين والباحثين وصانعي الروبوتات وغيرهم ممن اعتمدوا على واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر.

على سبيل المثال ، التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي استخدمت واجهة برمجة تطبيقات Twitter لتمكين مشاركة المحتوى من وإلى Twitter تشهد الآن تعطل هذه الوظيفة، وذكرت WordPress يوم الثلاثاء أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ، مما جعل مواقعها الإلكترونية غير قادرة على مشاركة المنشورات تلقائيًا على Twitter.

وبالمثل ، قالت Echobox ، وهي خدمة تسمح للناشرين بمشاركة المحتوى على تويتر يوم الاربعاء تم فصله أيضًا عن Twitter API "بدون سابق إنذار"، وقالت الشركة إنها وجدت حلاً ، لكنها لم تسمع من Twitter، وتطبيق قراءة الأخبار Flipboard ، الذي بدأ مؤخرًا في تحويل تركيزه إلى Mastodon، حذر أيضًا من أن أي شخص يستخدم Flipboard لعرض موجز ويب Twitter سيرى قريبًا الميزة معطلة.