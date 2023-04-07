شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أثر تسريح العمال من ميتا على عمل الأنفلونسرز على إنستجرام وفيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تسريح العمال بشركة ميتا أزمة قد أثرت على فرق خدمة العملاء، مع ترك المؤثرين والشركات على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام دون دعم كافٍ، وقال موظفون سابقون لشبكة CNBC إن عمليات التسريح، التي شهدت مغادرة آلاف الموظفين للشركة، أثرت على الموظفين في فريق دعم العملاء وتجربة العملاء والمجتمعات في ميتا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، أعلنت ميتا لأول مرة عن خطط لتسريح أكثر من 11000 عامل في نوفمبر، ثم أعلنت بعد ذلك عن تسريح 10000 آخرين في مارس كجزء من جهد كبير لخفض التكاليف.

قالت كاتيا كارلوفا، إحدى الأنفلونسرز على إنستجرام ولديها أكثر من 250 ألف متابع، إنه منذ تسريح العمال، شهدت ارتفاعًا في عدد المحتالين الذين يسرقون صورها وينشئون حسابات مزيفة، وقالت إن البعض استدرج المستخدمين لإرسال أموال مقابل محتوى للبالغين.

وأوضحت كارلوفا: "هذا أمر مضر حقًا"، مضيفة أن إنستجرام كان بطيئًا بالفعل في إزالة الحسابات المزيفة، ولكن بعد عمليات التسريح، بدأت طلباتها للحصول على الدعم من خدمة العملاء تصبح مستحيلة.

كما أن MeLynda Rinker، مديرة مجتمع معتمد لميتا، كانت تشرف على مجموعة فيس بوك تسمى 50 Shades of Pink، والتي تضم أكثر من 420 ألف عضو، عندما لاحظت مشكلة في نظامها الخلفي في فبراير.

وفقًا لـ CNBC، أظهر النظام، الذي تم استخدامه لتتبع البيانات التحليلية والقياسية، أنه لم يكن هناك أي نشاط للمستخدم، وكان هذا غير معتاد لأن المجموعة كانت لديها ملصقات منتظمة، وعندما حاولت Rinker الاتصال بدعم العملاء، لم يستجب أحد، كما أخبرت المنفذ.

تمكنت Rinker سابقًا من الوصول إلى دعم المجموعات ، وهو فريق يمكنها الاتصال به للحصول على دعم مباشر من موظفي فيس بوك لحل المشكلات الفنية، ولكن تم إغلاقه في يناير، وكان البديل هو محاولة الوصول إلى الموظفين من خلال مركز المساعدة العامة على فيس بوك.