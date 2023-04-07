شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بلاى يحصل على قاعدة جديدة متعلقة بالبيانات.. ما هى وكيف ستؤثر على المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها تضيف سياسة جديدة لمتجر "بلاي" ستجعلها إلزامية لتطبيقات معينة في متجر تطبيقات الشركة لتقديم خيار يمكن اكتشافه بسهولة لحذف الحسابات والبيانات من داخل التطبيق وعلى الإنترنت.

قالت جوجل إن السياسة مخصصة للتطبيقات التي تمكّن إنشاء حساب التطبيق وسيحتاج المطورون قريبًا إلى توفير خيار الحذف في التطبيق والويب.

وأضافت أن "سياسة حذف البيانات الجديدة تهدف إلى تمكين المستخدمين بمزيد من الوضوح والتحكم في بياناتهم داخل التطبيق".

علاوة على ذلك، تعد هذه السياسة جزءًا من "مبادرات لمساعدة المطورين على بناء ثقة المستهلك من خلال عرض ممارسات الخصوصية والأمان لتطبيقاتهم بطريقة بسيطة وسهلة الفهم" ، كما أشارت الشركة.

وفقًا للسياسة، ستمنح أيضًا للمطورين طريقة لتوفير المزيد من الخيارات: يمكن للمستخدمين الذين قد لا يرغبون في حذف حساباتهم بالكامل اختيار حذف البيانات الأخرى فقط عند الاقتضاء (مثل سجل النشاط أو الصور أو مقاطع الفيديو).

تُلزم جوجل أيضًا المطورين بالإفصاح بوضوح عن ممارسات الاحتفاظ بالبيانات في حالة حاجتهم إلى "الاحتفاظ ببيانات معينة لأسباب مشروعة مثل الأمان أو منع الاحتيال أو الامتثال التنظيمي".

مع هذا المطلب، يمكن للمستخدمين طلب حذف الحساب والبيانات دون الحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن قسم أمان البيانات في جوجل بلاي يتيح بالفعل للمطورين إبراز خيارات حذف البيانات الخاصة بهم ولكن السياسة الجديدة ستجعل طلب حذف البيانات "أسهل وأكثر اتساقًا".

قالت جوجل: "من خلال إنشاء تجربة أكثر سهولة مع هذه السياسة، نأمل في توعية مستخدمينا المشتركين بشكل أفضل حول عناصر التحكم في البيانات المتاحة لهم وخلق ثقة أكبر في تطبيقاتك وفي جوجل بلاي على نطاق أوسع".





متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ؟

قالت جوجل إن المطورين مطالبون بإرسال إجابات لأسئلة حذف البيانات الجديدة في نموذج أمان بيانات التطبيق بحلول 7 ديسمبر.

وبعد ذلك (في أوائل العام المقبل)، سيبدأ مستخدمو Google Play في رؤية التغييرات المنعكسة في بطاقة بيانات متجر التطبيقات.

تتضمن هذه التغييرات شارة محدثة لحذف البيانات في قسم أمان البيانات ومنطقة حذف البيانات الجديدة.

قالت الشركة "بينما نحن متحمسون بشأن التحكم الأكبر الذي يمنحه هذا للأشخاص في بياناتهم ، فإننا نتفهم أن الأمر سيستغرق وقتًا للمطورين للاستعداد ، خاصة أولئك الذين ليس لديهم وظيفة حذف أو وجود على شبكة الإنترنت، وهذا هو سبب مشاركتنا للمعلومات والموارد."

يمكن للمطورين أيضًا تقديم طلب للحصول على فترة إضافية في Play Console حتى 31 (مايو) 2024 للالتزام بالسياسة الجديدة.

أعلنت شركة آبل عن سياسة مماثلة في أكتوبر 2021 دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2022.