شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق مسبار جوبيتر فى أوروبا لاكتشاف كوكب المشترى 13 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مستكشف كوكب المشترى الجليدى في 13 أبريل وهى أول مهمة أوروبية لكوكب المشترى، وفقا لتقرير space.

ومن المقرر أن ينطلق مسبار Jupiter Icy Moons Explorer التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أو JUICE لفترة قصيرة، على متن صاروخ آريان 5 من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو غيانا الفرنسية فى 13 أبريل.

وسيبدأ الإقلاع رحلة طويلة بين الكواكب لـ JUICE، والتي ستنتهي بوصول المركبة الفضائية إلى مدار حول المشترى في عام 2031

وسيجري المسبار الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي يبلغ وزنه 6.6 طن (6 أطنان مترية) سلسلة من التحليقات الجوية لثلاثة من أقمار جاليليو الأربعة الكبرى للمشتري - جانيميد ويوروبا وكاليستو، والتي يُعتقد أنها تمتلك محيطات من المياه السائلة تحت الجليد.

وبعد ذلك، في عام 2035 سوف ينتقل JUICE من مدار المشتري إلى مدار Ganymede ، أكبر قمر في المجموعة الشمسية، وستجعل هذه الخطوة JUICE أول مسبار يدور حول قمر غير قمر الأرض.

وطوال الوقت، سوف يتطلع JUICE إلى كوكب المشتري والأقمار الثلاثة المستهدفة بمجموعته القوية المكونة من 10 أدوات علمية، ودراستها بتفاصيل غير مسبوقة.

وكتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في وصف المهمة : "ستميز المهمة هذه الأقمار على أنها كائنات كوكبية وموائل محتملة، وتستكشف البيئة المعقدة لكوكب المشتري بعمق وتدرس نظام المشتري الأوسع باعتباره نموذجًا أوليًا لعمالقة الغاز في جميع أنحاء الكون.